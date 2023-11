Esa oficina es dirigida por funcionarios vinculados a Alianza para el Progreso (APP), designados luego de que el legislador Alejandro Soto (APP) asumió la presidencia del Parlamento.

El aval de ese despacho quedó consignado en un memorando entregado a la directora general de administración del Congreso, la también militante de APP y exlegisladora Marisol Espinoza.

El documento señaló que la mencionada oficina “otorgó la disponibilidad presupuestal” para entregar el bono.

Puestos claves

El jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, William Alcántara Infantes, fue asesor de la bancada de APP en el Congreso pasado, de abril de 2020 a julio de 2021. Además fue asesor principal en el despacho del excongresista Richard Acuña entre 2016 y 2018 y entre 2019 y 2020, y ocupó otros cargos en el Legislativo.

Alcántara también fue secretario académico y jefe de la oficina de grados y títulos de la Universidad César Vallejo entre 2007 y 2015. De acuerdo con su hoja de vida, es doctor en Gestión Pública por la misma casa de estudios fundada por el líder de APP, César Acuña.

El funcionario también figura como aportante de APP: dio mil soles en efectivo en febrero del 2011, según los registros de la ONPE.

Alcántara asumió la jefatura de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización el 2 de agosto pasado, pocos días después de que Soto asumió la Mesa Directiva.

En tanto, la actual jefa del área de Presupuesto del Congreso, Yolanda Ríos Mendoza, fue gerenta general, representante legal y tesorera titular de APP entre 2018 y 2021. No obstante, su afiliación oficial a ese partido se encuentra cancelada, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Ríos asumió la jefatura del área de Presupuesto el 18 de agosto pasado. Es contadora por la Universidad César Vallejo, donde también realizó una maestría en Administración de Negocios.

La funcionaria del Parlamento también trabajó en la universidad de César Acuña entre 2009 y 2019. Se encargó de preparar y elaborar estados financieros e informes económicos para la alta dirección, entre otras tareas, según consignó en su currículum vitae.

Posturas

La legisladora Karol Paredes (no agrupada) aseguró que los congresistas tienen “el derecho a recibir un bono”, y el congresista José Cueto (Renovación Popular) dijo que “de ninguna manera” devolverá el dinero.

“Desde que he llegado [al Congreso] he visto que han estado entregándose [bonos] a los trabajadores a través del sindicato. [...] Han recibido muchos bonos. Siempre mi queja ha sido: ¿Y por qué no a los congresistas, que son los que realmente generan todo el trabajo acá?”, señaló Cueto.

Por su parte, Flavio Cruz (Perú Libre) dijo que con el bono comprará “juguetes y chocolatadas” para repartirlos entre los niños de su región, Puno.

En tanto, la legisladora Flor Pablo (no agrupada) devolvió el dinero al Congreso.

“La Mesa Directiva y una mayoría en el Congreso, no cansados con el daño que le hacen al país, aprobaron un bono extraordinario para los congresistas. Denuncio y rechazo que quieran hacernos parte a todos de su angurria”, dijo en la red social X, antes Twitter, el último martes.

Una fuente de este Diario señaló que los bonos entregados a los funcionarios del Congreso están dentro de negociaciones colectivas con los sindicatos de trabajadores parlamentarios.

El bono en cuestión fue una solicitud del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON) y del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL).

No obstante, la misma fuente señaló que se debe transparentar de qué partidas presupuestales se ha obtenido el dinero para entregar las bonificaciones a los congresistas.

La planilla del Congreso en octubre registra más de 3.000 trabajadores, lo que implica que el bono representó un gasto excepcional de más de S/ 30 millones, en un contexto de incertidumbre económica.

Además, en abril pasado, la Mesa Directiva que presidió José Williams (Avanza País) aprobó una “bonificación extraordinaria” para todos los trabajadores del Congreso, también por S/ 9.900.

Meses después, en junio, la misma mesa aprobó entregar un bono extraordinario a los asesores de los congresistas y otros trabajadores parlamentarios considerados como personal de confianza. La bonificación representó un pago de entre S/ 7.200 y S/ 14.400 a cada uno de los que hayan trabajado al menos tres meses en la primera mitad del año.

Hasta la publicación de esta nota, Alcántara y Ríos no respondieron a nuestros intentos de comunicación. En tanto, la Oficina de Comunicaciones del Congreso señaló que aún no contaba con una respuesta oficial.