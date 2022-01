El jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Luis Enrique Vera Castillo, no acudirá a la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso este miércoles 19 y anunció que se acogerá a su derecho a guardar silencio.

A través de un oficio enviado al presidente de dicho grupo de trabajo, Héctor Ventura (Fuerza Popular), el funcionario indicó que el caso de los chats de WhatsApp que evidenciarían que Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio, lo habría presionado para favorecer a determinadas empresas, ya viene siendo investigado de manera reservada.

“En atención a ello, comunico mi intención de hacer uso del derecho constitucional a guardar silencio que me asiste, invocando lo establecido en el sexto párrafo del literal d) del artículo 88 de Reglamento de Congreso, que garantiza el respeto de todos los derechos constitucionales de los citados a participar; por lo cual me dispenso de asistir a la invitación cursada”, detalló.

Vera Castillo también confirmó que los chats de WhatsApp enviados por Bruno Pacheco y que dieron origen a las investigaciones “sí existieron”, aunque precisó que esos pedidos “fueron rechazados de plano por considerarlos inapropiados”.

“Sin embargo, considero oportuno señalar que por decisión propia he venido colaborando con el Ministerio Público en las investigaciones”, subrayó el titular de la Sunat.

“Finalmente, ratifico que, como funcionario de carrera, garantizo que siempre he resguardado y resguardaré la institucionalidad y autonomía de la Sunat, y que todas nuestras decisiones se adoptan siguiendo los procedimientos y normas vigentes, con total objetividad, respetando criterios estrictamente técnicos”, sentenció.

Oficio enviado por el Jefe de la Sunat al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. (Foto: Congreso)

Cabe indicar que el jefe de la Sunat se reunió el último lunes 17 de enero con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Tras la cita, el representante del organismo recaudador no quiso dar detalles de los temas que se hablaron.

Según la agenda de la Comisión de Fiscalización, la sesión se iniciará a las 9 de la mañana de este miércoles y contará también con la presencia de Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario Pedro Castillo y otras personas vinculadas a diferentes casos relacionados con el jefe de Estado.

El año pasado, el portal Lima Gris dio a conocer conversaciones de Bruno Pacheco, en el que le escribe insistentemente presionando a Vera, con el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad.

En uno de los chats enviados por el secretario el 22 de setiembre al jefe de la Sunat, se lee: “Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución”, se lee.

En otro momento le dice al jefe de la Sunat: “Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo porque si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”.

