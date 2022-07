La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) se refirió a la entrega del exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco a la fiscalía y consideró que si salen más pruebas, debería presentarse otra moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo.

En declaraciones a los periodistas, refirió que “es un hecho” que desde el mismo Gobierno estuvieron protegiendo a Pacheco y una prueba concreta de ello serían las declaraciones del exministro del Interior Mariano González.

“Es un hecho que del mismo Gobierno lo han ayudado a escapar y que lo han estado protegiendo, no hay dudas de las declaraciones del ministro González, es lo que ha dicho”, expresó.

“Si esto sigue avanzando y salen más pruebas y más investigaciones, y se comprueba lo que es un secreto a voces, creo que sí, debería presentarse esta moción de vacancia”, añadió.

Alva Prieto también aseveró que el Congreso nunca ha tenido alta aprobación y que el hartazgo de la población hacia ese poder del Estado se debe a que el Ejecutivo se ha encargado de golpearlo como “piñata”.

“Al haber ese hartazgo con el Poder Ejecutivo, y sabemos todo lo que está pasando alrededor del presidente, hay también un hartazgo de la población en general por la clase política”, manifestó.

“Además, el Congreso siempre es la piñata, siempre lo golpean y este Ejecutivo se ha encargado muy bien de hacer ese trabajo yendo por todas las regiones, a todas las sesiones descentralizadas que ha tenido, donde el único objetivo ha sido golpear y golpear al Congreso y decir que no sirve, que hay que cerrarlo -ellos mismos lo dicen-, que no trabajamos para la población, que somos obstruccionistas y eso es totalmente falso”, agregó.

La extitular del Parlamento también se refirió a su cuestionado término sobre “indios y blancos”, y reiteró que no es discriminador. También acusó al Gobierno de buscar generar divisionismo al hablar de regiones y limeños.

“Ese tema de los indios y los blancos no es discriminador ni nada como lo han querido poner. Es un tema que lo que dije es que el Ejecutivo daba ese mensaje de divisionismo, que está siempre con ese mensaje de lucha de clases, de provincias, de regiones, de limeños, la diferencia que el presidente es el profesor rural de regiones y los que están en Lima no trabajan y no piensan en los demás”, acotó.

“Ese es el discurso de ellos. Acá todos sabemos que somos una raza de mestizaje y el que no tiene de inga, tiene de mandinga, como yo misma”, sentenció María del Carmen Alva.