La Cámara de Diputados aprobó invitar con carácter de urgencia al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá para que informe ante el Pleno sobre las fallas registradas durante la misa celebrada en la base aérea Las Palmas con ocasión de la visita del papa León XIV.
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