La Cámara de Diputados aprobó invitar con carácter de urgencia al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá para que informe ante el Pleno sobre las fallas registradas durante la misa celebrada en la base aérea Las Palmas con ocasión de la visita del papa León XIV.

Dicha moción fue aprobada con 70 votos a favor, 40 en contra y una abstención, según anunció el presidente de esa cámara, Óscar Reto.

Además de las incidencias ocurridas durante la ceremonia religiosa, el ministro de Relaciones Exteriores también deberá explicar sobre la presencia del Perú en el denominado Escudo de las Américas.

Como se sabe, varios legisladores de oposición cuestionan que el Ejecutivo haya anunciado la adhesión del Perú al organismo de cooperación para la seguridad en la región que coordina los Estados Unidos.

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Tras la aprobación de la moción, se convocará a una reunión de la Junta de Portavoces para determinar la fecha en que el canciller acudirá al Parlamento.

Ayer, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, que preside Carlos Mesía (Fuerza Popular), acordó invitar al canciller a la sesión del próximo 1 de diciembre.

En dicha sesión, el titular de la diplomacia peruana, a pedido de diversos senadores, deberá brindar un informe completo sobre la reciente visita del papa León XIV a nuestro país.