El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el presupuesto institucional del Congreso de la República para el Año Fiscal 2027, que asciende a S/1.405,4 millones. La propuesta obtuvo 105 votos a favor, uno en contra y una abstención, y será remitida al Pleno del Congreso para continuar con el procedimiento de ratificación, según las disposiciones reglamentarias.

Durante la sustentación, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Anali Márquez Huanca, señaló que los recursos permitirán garantizar el funcionamiento de ambas cámaras y cumplir las funciones de representación, legislación y fiscalización encomendadas por la ciudadanía.

Asimismo, indicó que el presupuesto será destinado al funcionamiento de la Cámara de Diputados, el Senado y la administración única del Congreso, en el marco de la implementación de la bicameralidad. Al respecto, explicó que ambas cámaras compartirán un solo servicio administrativo para evitar la duplicidad de estructuras y mantener el mismo nivel de atención.

“Y, sobre todo, con el compromiso de dar un buen uso, eficiente y transparente, que el pueblo peruano amerita y necesita” , enfatizó Márquez Huanca durante su intervención.

La primera vicepresidenta también destacó que los recursos permitirán desarrollar el trabajo parlamentario y atender las labores de representación de los legisladores en las distintas regiones del país. Señaló que la propuesta presupuestal fue sustentada luego de dos días de trabajo.

“Este presupuesto es el resultado de un arduo trabajo de dos días que hemos tenido y, por ello, hemos sustentado de manera muy responsable para poder cumplir nuestras funciones y llegar a las diferentes regiones de nuestra patria ”, sostuvo.

Al término de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, informó que el pliego aprobado será enviado al Pleno del Congreso de la República para su ratificación, conforme a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Presupuesto todavía debe completar su ratificación

La aprobación de la Cámara de Diputados forma parte del procedimiento establecido en el Reglamento del Congreso. De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento del Congreso y el artículo 32 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión Directiva presenta la propuesta presupuestal, que debe ser aprobada por las instancias parlamentarias correspondientes y ratificada por el Senado.

Por ello, la votación de este martes constituye un avance en la aprobación del presupuesto institucional del Poder Legislativo para 2027. Este procedimiento es distinto al de la Ley de Presupuesto del Sector Público para ese mismo año, que comprende los recursos destinados al Gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

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