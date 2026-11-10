La Cámara de Diputados del Congreso debatió el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, sobre la extinción de dominio. (Foto: Congreso)
La Cámara de Diputados del Congreso debatió el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, sobre la extinción de dominio. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Cámara de Diputados del Congreso aprobó este martes 10 de noviembre un dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, sobre la extinción de dominio, con la finalidad de “restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías”.

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