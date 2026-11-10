La Cámara de Diputados del Congreso aprobó este martes 10 de noviembre un dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, sobre la extinción de dominio, con la finalidad de “restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías”.

Por 66 votos a favor, cero en contra y 36 abstenciones, la representación nacional aprobó el texto sustitutorio de la Comisión de Justicia de la cámara, con lo cual el proyecto pasará al Senado.

La iniciativa busca restablecer la independencia de este procedimiento respecto de los procesos penales, de manera que el Estado pueda solicitar la recuperación de bienes vinculados con actividades ilícitas, sin necesidad de esperar una sentencia penal definitiva.

El dictamen establece que en ningún caso el proceso de extinción de dominio se suspende por cuestiones previas, defensas previas o cualquier otro mecanismo procesal que busque tal finalidad.

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También refiere que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) no puede disponer de aquellos bienes hasta que la sentencia sobre extinción de dominio adquiera la calidad de cosa juzgada.

“En caso de que los bienes hayan sido subastados anticipadamente, se devolverá su valor equivalente”, detalla el documento sustentado por la presidenta de la Comisión de Justicia, Catherin Palomino (Juntos por el Perú).

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Aclara que no procede interponer demanda de extinción de dominio respecto de un bien sometido a medida de coerción real con fines de decomiso en un proceso penal en trámite, siempre que en dicho proceso corresponda emitir un pronunciamiento definitivo sobre su decomiso.

“No procede la extinción de dominio respecto del bien sobre el cual exista resolución judicial firme que haya dispuesto su decomiso”, dice la norma aprobada por la Cámara de Diputados.

Cabe precisar que el Decreto Legislativo 1373 reconocía la independencia de la extinción de dominio frente al proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral. Sin embargo, el Congreso 2021-2026 incorporó el condicionamiento a una sentencia firme y consentida o a un laudo.