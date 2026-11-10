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Resumen

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Proceso contra Pedro Castillo por caso ascensos no avanzará por decisión de la Cámara de Diputados. Foto : Alessandro Currarino / GEC
Proceso contra Pedro Castillo por caso ascensos no avanzará por decisión de la Cámara de Diputados. Foto : Alessandro Currarino / GEC
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Por Martín Calderón

La Cámara de Diputados rechazó este martes 10 la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio, relacionados con las irregularidades en los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante su gobierno.

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