La Cámara de Diputados rechazó este martes 10 la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio, relacionados con las irregularidades en los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante su gobierno.

La acusación obtuvo 54 votos a favor, pero necesitaba al menos 66 para ser aprobada. En la votación también se registraron 43 votos en contra y 11 abstenciones.

Los votos a favor provinieron principalmente de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno. En tanto, Juntos por el Perú y Obras votaron en contra, mientras que los diputados de Ahora Nación se abstuvieron.

Así fue la votación en el tablero. Se deben sumar los votos a favor de Edwin Espinoza y Milagros Santana, ambos del Partido del Buen Gobierno.

Fuentes de El Comercio señalaron que hubo discrepancias al interior del Partido del Buen Gobierno. Aunque la mayoría de sus integrantes acordó respaldar la acusación, un grupo de parlamentarios, entre ellos el vocero de la bancada, Nery Fernández, prefería votar en abstención. Finalmente, el bloque se alineó con la decisión mayoritaria.

El informe que recomendaba acusar a Castillo se sustentó en una denuncia constitucional presentada en agosto del 2023 por Patricia Benavides, entonces fiscal de la Nación.

En noviembre del 2021, un informe de El Comercio reveló que el exsubcomandante general de la PNP Javier Bueno Victoriano denunció que hubo irregularidades en el proceso de ascenso a generales de armas y de servicios. Dos meses después, en enero del 2022, Bueno, reiteró su denuncia en PBO e indicó que el exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco también tuvo protagonismo en el proceso.

En diciembre del 2022, los coroneles PNP en retiro Manuel Mar Pérez y Ángel Merino Céspedes declararon ante el Ministerio Público y señalaron que, pese a ocupar los puestos 16 y 23 en el cuadro de méritos para ascender al grado de general —que contemplaba 23 vacantes—, sus nombres fueron excluidos de la propuesta remitida al entonces presidente Castillo.

La denuncia de Benavides ante el Congreso también comprendía al exministro de Defensa Walter Ayala, a quien se atribuyó la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado. Sin embargo, la Cámara de Diputados también rechazó la acusación en su contra y dispuso su archivo.

Actualmente, Ayala se desempeña como asesor principal del senador de Juntos por el Perú José Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo.

En detalle

El informe contra Castillo y Ayala buscaba levantar el fuero de ambos para que el Ministerio Público pudiera avanzar con las investigaciones. El documento había sido elaborado por el Congreso anterior.

El diputado Daniel Varas, de Juntos por el Perú y presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, presentó el informe ante el pleno. Durante su exposición, destacó que el documento había sido tramitado por el Parlamento anterior. Y al momento de la votación, se pronunció en contra de la acusación.

Castillo participó en la sesión de manera virtual, desde el penal de Barbadillo, donde cumple condena por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

El expresidente negó las acusaciones en su contra. “Hubo un proceso de evaluación de ascensos. No conocía a ninguno, no recibí a ninguno que haya tocado mi mesa para decir que necesitaba ser ascendido. Eso sería no solo un error, sino ir contra la propia norma”, dijo.

Minutos antes, el abogado Hugo Yataco había asumido la defensa de Castillo ante el pleno de la Cámara de Diputados. Durante su intervención, señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento anterior no valoró adecuadamente los elementos de convicción.

Durante el debate, el diputado Javier Cipriani, de Renovación Popular, sostuvo que “los ascensos se ganan con mérito, sacrificio y honor, no se compran con dinero ni se negocian con poder político”.

“Parece que Pedro Castillo confundió Palacio con una agencia de colocaciones, donde los recomendados tenían más oportunidad que quienes se preparan toda una vida para defender a la patria”, añadió Cipriani, quien votó a favor de la acusación.

Por su parte, el diputado Luis Quispe, del Partido del Buen Gobierno, pidió a sus colegas votar con responsabilidad.

“No existe ninguna animadversión contra el señor Pedro Castillo ni contra el señor Walter Ayala. Él [Castillo], como persona, merece todo nuestro respeto, pero después, nosotros somos actores responsables de nuestros actos”, señaló. Quispe también votó a favor de la acusación.

Con el rechazo de la acusación en la Cámara de Diputados, el procedimiento quedó concluido en esta instancia y el caso no será elevado al Senado.