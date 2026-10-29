El diputado de Ahora Nación, César Holguín anunció su renuncia con carácter “irrevocable” al cargo de vocero titular de su bancada por cuestiones “estrictamente políticas”.

Mediante una carta dirigida al presidente del partido, Alfonso López Chau, Holguín Loaiza indicó que mientras él mantuvo una posición firme y contraria al otorgamiento de facultades “conforme al sentir” de su región Cusco, su bancada tomó otra postura.

“ Como diputado electo por la región Cusco, conforme al sentir de mi región, mantuve una posición contraria al otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, y expresé mi respaldo a la censura del ministro del Interior. Ambas posiciones difirieron de las posiciones adoptadas por la mayoría de la bancada ”, señala en su escrito.

Carta enviada por César Holguín a Alfonso López Chau.

Por ello, indicó que se presentan diferencias que no son compatibles con su labor de coordinación y la vocería de Ahora Nación en Diputados.

“Decido de manera responsable, dar un paso al costado”, indica.

“ Confío en que la bancada pueda profundizar su diálogo con las regiones e incorporar sus perspectivas a la hora de decidir ”, apunta.

Como se recuerda, en su mayoría, la bancada de Ahora Nación en la Cámara de Diputados, decidió apoyar la aprobación de las 20 facultades legislativas al Poder Ejecutivo, que posteriormente pasaron al Senado para su revisión y aprobación.