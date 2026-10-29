César Holguín, diputado del partido Ahora Nación. (Foto: Congreso de la República)
César Holguín, diputado del partido Ahora Nación. (Foto: Congreso de la República)
Por Redacción EC

El diputado de Ahora Nación, César Holguín anunció su renuncia con carácter “irrevocable” al cargo de vocero titular de su bancada por cuestiones “estrictamente políticas”.

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