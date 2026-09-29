César Astudillo podría ser el primer ministro censurado en el gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
César Astudillo podría ser el primer ministro censurado en el gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
/ ANTHONY NIÑO DE GUZMAN
Por Redacción EC

La Cámara de Diputados debatirá este jueves 1 de octubre la moción que plantea la censura del ministro del Interior, César Astudillo, según el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces.

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