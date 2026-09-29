La Cámara de Diputados debatirá este jueves 1 de octubre la moción que plantea la censura del ministro del Interior, César Astudillo, según el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces.

La moción de censura N.° 445 fue presentada por las bancadas de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno. El documento plantea censurar al titular del Interior bajo el argumento de que habría quedado acreditada su “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.

Para la discusión de la moción, los portavoces acordaron por unanimidad otorgar tres horas de debate, tiempo que será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, sin minutos adicionales ni interrupciones.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, las mociones de censura deben debatirse y votarse entre el cuarto y décimo día calendario después de su presentación. Su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de integrantes de la Cámara.

También interpelarán al ministro de Educación

Durante la sesión, el Pleno también dará cuenta de una moción que plantea interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

El pedido, presentado por Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras, contiene 44 preguntas relacionadas, entre otros temas, con la crisis en la Universidad Nacional de Ucayali, un presunto caso de hostigamiento sexual atribuido al superintendente de Sunedu, designaciones y nombramientos en el sector y la política de educación superior universitaria.