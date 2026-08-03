El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, expresó su confianza en que el Congreso aprobará el pedido de delegación de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo y consideró que los parlamentarios priorizarán los intereses del país durante el debate de la iniciativa.

“Estoy seguro de que el Congreso va a otorgar las facultades extraordinarias que el Gobierno va a solicitar y estoy seguro de que aquellos congresistas que han dicho que no lo van a hacer sin siquiera haber leído el documento van a reflexionar y van a poner al Perú por delante”, declaró.

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Carlos Espá, canciller: Estoy seguro que el Congreso va a otorgar las facultades extraordinarias que el Gobierno va a solicitar



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El canciller señaló que el Ejecutivo viene ultimando los detalles de la propuesta y aseguró que el proyecto será presentado con una adecuada sustentación.

“Será un pedido de facultades totalmente coherente y consistente”, manifestó.

Espá formuló estas declaraciones durante una visita al Congreso de la República, donde recordó su experiencia como periodista parlamentario.

“Me siento contento de estar otra vez en el Congreso después de tantos años, porque yo fui cronista parlamentario. Eran sesiones plenarias todos los días y veía cómo, a pesar de las diferencias políticas, todos tenemos que pensar en el Perú con un sentimiento patriótico”, comentó.

Niega discrepancias

De otro lado, el titular de Relaciones Exteriores descartó que la demora en la presentación del pedido de delegación de facultades responda a diferencias dentro del Ministerial.

“No es verdad”, respondió al ser consultado sobre una supuesta discrepancia entre el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, respecto al contenido de la solicitud que será remitida al Parlamento.