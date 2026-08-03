Carlos Espá afirmó que la política exterior priorizará la seguridad, el desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones con socios estratégicos. Foto: El Peruano.
Carlos Espá afirmó que la política exterior priorizará la seguridad, el desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones con socios estratégicos. Foto: El Peruano.
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, expresó su confianza en que el Congreso aprobará el pedido de delegación de facultades legislativas que prepara el Ejecutivo y consideró que los parlamentarios priorizarán los intereses del país durante el debate de la iniciativa.

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