El canciller Carlos Espá dijo que está seguro que el Congreso aprobará finalmente el pedido de facultades legislativas que hizo el Gobierno. En declaraciones a la prensa, agregó que tiene esperanza de que va a prevalecer el espíritu patriota en los debates que se vienen sobre estas medidas.

“Yo tengo la esperanza y, sobre todo, tengo la seguridad que el espíritu patriótico y el amor por el Perú van a prevalecer más allá de las diferencias políticas, de los colores. Estoy seguro que el Congreso al final va a imponer el amor por el Perú”, comentó a TVPerú desde Arequipa este viernes.

El canciller reiteró su confianza en que los parlamentarios van a entender los reclamos de la ciudadanía en temas prioritarios. “Ellos saben, interpretan que la mayoría de peruanos quieren seguridad ciudadana, saben eso y estoy seguro que van a otorgar las facultades legislativas”.

Carlos Espá se trasladó a la ciudad de Arequipa como parte del congreso anual que se realiza en estas fechas en la región al sur del país. Desde ahí, hizo énfasis en que hay más de 2 mil obras inconclusas a nivel nacional que requieren atención.

Sobre Arequipa, mencionó los casos del terminal portuario Corío, en la provincia de Isla, así como la segunda etapa de Majes-Siguas y diversos hospitales y puentes inconclusos. Para el ministro, se debe priorizar concluir esos trabajos antes de iniciar nuevos proyectos.

“Esas obras que a lo largo y ancho del Perú están incompletas, tenemos que terminarlas y no estar pensando en nuevas. Concluir las más de 2.200 obras incompletas que se han quedado botadas por todo el Perú”, aseveró.