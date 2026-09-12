El canciller Carlos Espá dijo que espera que los congresistas aprueben las facultades legislativas. (TVPerú)
El canciller Carlos Espá dijo que espera que los congresistas aprueben las facultades legislativas. (TVPerú)
Por Redacción EC

El canciller Carlos Espá dijo que está seguro que el Congreso aprobará finalmente el pedido de facultades legislativas que hizo el Gobierno. En declaraciones a la prensa, agregó que tiene esperanza de que va a prevalecer el espíritu patriota en los debates que se vienen sobre estas medidas.

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