El canciller Carlos Espá explicó ante el pleno del Senado el ingreso del Perú al Escudo de las Américas. (Foto: Cancillería)
El canciller Carlos Espá explicó ante el pleno del Senado el ingreso del Perú al Escudo de las Américas. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó que el ingreso del Perú al Escudo de las Américas “representa una excelente oportunidad que debemos saber aprovechar con pragmatismo”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.