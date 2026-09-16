El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó que el ingreso del Perú al Escudo de las Américas “representa una excelente oportunidad que debemos saber aprovechar con pragmatismo”.

Durante su presentación ante el Senado este miércoles por la tarde, señaló que la prioridad del Gobierno peruano es combatir la delincuencia organizada trasnacional, con el apoyo de Estados Unidos y otros países del hemisferio.

Asimismo, el canciller remarcó que la premisa del Perú es incorporarse en función de sus propios intereses nacionales y no adoptar las prioridades de otros países.

“ Para nuestro país esta coyuntura representa una excelente oportunidad que debemos saber aprovechar con pragmatismo . Existe una convergencia entre una prioridad central del Gobierno, que es combatir delincuencia organizada trasnacional y la disposición de Estados Unidos y otros países comunes del hemisferio en profundizar la protección frente a una amenaza común, frente a la amenaza de organizaciones criminales trasnacionales”, expresó.

“Deseo enfatizar una premisa esencial: el Perú se incorpora al Escudo de las Américas en función de sus propios intereses nacionales. No se trata de adoptar las prioridades de otro Estado, sino de aprovechar aquellos espacios en los que nuestros intereses convergen y pueden traducirse en resultados concretos para nuestros ciudadanos ”, agregó.

Espá refirió que la incorporación del Perú no se ha producido mediante un tratado internacional, sino a través de un “anuncio político de alto nivel”, lo que no implica derechos y obligaciones de carácter vinculante.

“La incorporación del Perú al Escudo de las Américas no se ha instrumentado mediante un tratado internacional, no existe un procedimiento uniforme de adhesión. Acabo de mencionarlo, primero fueron 13 países que se juntaron e hicieron una declaración política, luego vino otro país que fue Colombia que se incorporó y luego Perú. No existe un procedimiento uniforme de adhesión aplicable a todos los países”, subrayó.

“No hay en este caso un acuerdo entre Estados por el que las partes asumen derechos y obligaciones de carácter vinculante obligatoria. No la hay. La incorporación se ha materializado mediante un anuncio político de alto nivel”, añadió.