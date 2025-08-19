El canciller Elmer Schialer pidió al Congreso adelantar la fecha de su presentación ante el pleno para informar sobre la situación de Santa Rosa de Loreto y la relación con Colombia para el miércoles 20 de agosto, en lugar del jueves 21.

En un oficio enviado al presidente del Parlamento, José Jerí (Somos Perú), el ministro recuerda que fue citado ante el pleno como parte de la moción que fue aprobada la semana pasada en la que declararon persona no grata al precandidato presidencial de Colombia Daniel Quintero.

Sin embargo, también informó que tiene un viaje programado para acudir en Bogotá, Colombia, los días 21 y 22 de agosto a la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores del Tratado de Cooperación Amazónica y la V Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica.

Elmer Schialer pide adelantar su presentación ante el pleno del Congreso para el miércoles 20 de agosto.

“Solicito cordialmente, y por su intermedio a las instancias competentes, tener a bien considerar mi concurrencia a la sesión del Pleno del Congreso de la República prevista para el 20 de agosto, a fin de informarles sobre la situación en el distrito de Santa Rosa de Loreto”, menciona en su oficio.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, también citado junto a Schialer para informar sobre el estado de la frontera con Colombia y Santa Rosa de Loret, se sumó al pedido de su colega de bancada.

En un segundo oficio, Astudillo solicitó a José Jerí que reprograme la convocatoria “en visto que el tema central se enmarca en el ámbito diplomático y sería conveniente la participación de ambos ministros”.