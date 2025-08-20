El canciller Elmer Schialer viajará a Bogotá, Colombia, desde hoy miércoles 20 de agosto hasta el viernes 22 para participar en actividades oficiales en representación de la presidenta Dina Boluarte, entre ellas la cita entre mandatarios de países parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA).

La resolución suprema publicada en el boletín de normas legales de El Peruano este 20 de agosto detalla que la autorización de salida del país para el ministro se da luego que, el 2 de mayo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitara a Boluarte a participar en la V Reunión de Presidentes de los Estados parte del TCA.

Este evento congrega a las autoridades de los ocho países amazónicos para elaborar orientaciones político estratégicas para el desarrollo de la región y se realizará el viernes 22 de agosto.

El Ejecutivo estableció que el canciller Elmer Schialer participe en este y otros eventos conexos en Colombia en representación de la presidenta Boluarte.

Cabe recordar que, por este viaje, el ministro de Relaciones Exteriores pidió que se adelante su presentación ante el pleno del Congreso que había sido programada para el jueves 21 de agosto, con el objetivo de informar sobre las acciones que han tomado luego que Gustavo Petro desconociera la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto.

La Junta de Portavoces del Parlamento accedió al pedido y reprogramó para la tarde del miércoles 20 de agosto, antes del viaje de Schialer, la presentación tanto del canciller como del ministro de Defensa, Walter Astudillo.

Además de la reunión de presidentes del TCA, se sostendrá previamente una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el 21 de agosto.

Durante los tres días de ausencia de Elmer Schialer, su despacho quedará a cargo del ministro de Defensa, Walter Astudillo, según indica la resolución.