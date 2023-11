El canciller Javier González-Olaechea dijo que Dina Boluarte tiene garantizado un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, como parte de la transferencia de la presidencia por témpore del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

González-Oleachea, quien juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores este martes, insistió en lo que dijo ante el pleno: que en este próximo viaje de Boluarte a Estados Unidos había garantizado un encuentro con Joe Biden en el marco de la agenda del foro económico.

“No solo está en la agenda de la presidencia de Estados Unidos, sino que tengo la seguridad que me ha sido ofrecida por escrito de que la trasmisión de la presidencia pro témpore del presidente de los EE.UU. a la presidenta Boluarte está confirmada en la agenda oficial”, aseveró.

Sin embargo, evitó confirmar que haya agendada una cita bilateral entre ambos mandatarios.

“Nosotros no estamos en condiciones de referirnos a las reuniones bilaterales, no solo del presidente de los EE.UU., porque las agendas también de nuestra presidenta constitucional. No es que uno está a la espera de. El Perú tiene su sitial en el mundo y me corresponde que se salvaguarde y se incremente. El Perú no es un país que está extendiendo la mano para recibir los beneplácitos correspondientes”, explicó.

Tras sustentar ante el pleno el pedido del Gobierno para que Boluarte vuelva a trasladarse a Estados Unidos entre el 14 y 18 de noviembre, el ministro precisó que no cuenta con todos los elementos de juicio necesarios para explicar ante el Congreso qué fue lo que ocurrió en el anterior viaje de

“No tengo todos los elementos de juicio a la mano y haberlos estudiado con la seriedad que merece la República y el Congreso especialmente, para dar una respuesta que sea contundente”, señaló al ser consultado sobre los detalles del anterior viaje de la presidenta.

“Lo que me corresponde [...] es dar las explicaciones y lo que significa la importancia, la relevancia para el Perú de estar representado al más alto nivel. Al presidente del Poder Legislativo le ofrecí leer lo que obra en mi poder y que es, a mi juicio, más que suficiente en los términos que yo lo expresé”, agregó.

La incapacidad de que se concrete una reunión bilateral entre Dina Boluarte y Joe Biden, a pesar que el Gobierno lo mencionó como parte de la agenda de actividades oficiales para obtener el permiso de viaje ante el Parlamento, generó críticas y la renuncia de la anterior canciller, Ana Cecilia Gervasi, y el embajador del Perú en EE.UU., Gustavo Meza-Cuadra.

El pleno aprobó el nuevo viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos con 62 votos a favor y 44 en contra, y 5 abstenciones.