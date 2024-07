El candidato para contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, se mostró a favor del proyecto de ley que presentó el Gobierno que incluye reducir el presupuesto para las labores de control concurrente, contradiciendo así la posición de Nelson Shack y cuestionando este tipo de acciones al saegurar que no han tenido un efecto positivo para reducir la corrupción.

En su primera entrevista como parte del proceso para evaluar la propuesta del Ejecutivo para reemplazar a Nelson Shack, Aguilar dijo ante la subcomisión presidida por Alejandro Cavero que, en su opinión, no se necesitan la totalidad de estos fondos.

LEE TAMBIÉN: Poder Ejecutivo propone ante el Congreso a César Enrique Aguilar Surichaqui como contralor

“En mi opinión personal, yo no encuentro mucho sentido en demandar, exigir el 2% del control concurrente porque si la finalidad es cubrir necesidades en esas acciones de control, me parece que el 0.5% sería adecuado y, si no es adecuado, habrá que ver en incrementarlo”, manifestó.

Según el candidato a contralor general, en los últimos años la Contraloría no ha logrado ejecutar la totalidad de su presupuesto y aún así están exigiendo mantener los fondos que actualmente contempla la legislación vigente.

“Se reclama el 2% del control concurrente, pero desde le 2017 a la fecha, que se ha duplicado casi el presupuesto, nunca se ha ejecutado el 100% del presupuesto de la Contraloría. Hay una contradicción. El 2% de control concurrente, ¿ero no ejecutas el 100% del presupuesto? El año pasado llegamos al 92.80% y en el 2022 llegamos al 89.40%, lejos de la ejecución del 100% del presupuesto”, advirtió.

Aguilar Surichaqui se refirió de esta manera a la postura que ha expresado el actual contralor general, Nelson Shack, quien ha cuestionado el proyecto de ley que presentó el Gobierno y que incluye, entre las disposiciones para promover la inversión, una reducción de fondos para el control concurrente del 2% del total del valor de las licitaciones a un 0.5%.

LEE TAMBIÉN: Contralor pide asistir a sesión de la Comisión Permanente donde se verá dictamen que afecta control concurrente

El candidato para ocupar el puesto de Shack llegó a criticar los logros de las acciones de control concurrente y adelantó que se debería hacer un análisis para determinar si conviene mantener este tipo de labor por parte de la Contraloría, reformarlo o en su defecto eliminarlo.

“No me puedo dedicar en la Contraloría a espantar a los buenos miembros de la administración pública. También habrá corruptos, ciertamente, pero esa no es la intención de la Contraloría. Si el control concurrente no funciona, como al parecer, hasta el momento, lamentablemente no está funcionando, habrá que pensar en rediseñarlo o cambiarlo”, comentó en la ronda de preguntas que formularon los parlamentarios.

En esa línea, aseguró que de ser elegido como nuevo contralor general, cambiará el enfoque de esta entidad para que sea una que acompañe a los funcionarios públicos y no solo los espante, motivado por cumplir con indicadores de procesos que concluyeron en sanciones.

“Es bueno advertir, es bueno fiscalizar, totalmente de acuerdo, pero hay que hacerlo con criterio, con mesura. Contraloría tiene que cambiar sus indicadores, tienen que ser orientados hacia la consecución de objetivos público, no orientados a la cantidad de sanciones que hay como consecuencia de las auditorías que se realizan”, aseveró.

La subcomisión presidida por Alejandro Cavero, en su primera sesión este viernes 19 de julio, eligió como vicepresidente a Alex Paredes (Bloque Magisterial) y a Elva Julón (APP) como secretaria.

Asimismo, estableció que tendrían una única sesión este 19 de julio, la cual suspenderían luego de entrevistar a César Aguilar para luego retomarla el lunes 22, cuando procederán a someter a votación el informe final y así cumplir con el plazo establecido por la Comisión Permanente.

El actual candidato es la segunda propuesta que hizo el Gobierno para reemplazar a Nelson Shack. Hace unos dos meses, el Poder Legislativo rechazó en el pleno la postulación de Pedro Cartolín.