La Comisión de Constitución del Congreso 2020-2021 presenta su tercera versión de predictamen que regula la democracia interna de los partidos. Tras una serie de críticas, el titular del grupo, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima) plantea que los candidatos deberán acreditar seis meses -y ya no un año- de afiliación y que las nuevas agrupaciones tendrán hasta el 31 de agosto para obtener su inscripción y postular a las elecciones generales del 11 de abril del 2021.

El nuevo texto establece este requisito de afiliación no será aplicable a los candidatos de las organizaciones políticas inscritas en el 2020.

“Las organizaciones políticas pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual deben contar con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como máximo, hasta el treinta y uno (31) de agosto del presente año” , añade el predictamen.

Es decir, las nuevas agrupaciones tendrán aproximadamente un mes -teniendo en cuenta que el pleno apruebe esta fórmula antes del 31 de julio- para conseguir su inscripción electoral. Para esto, el Jurado Nacional de Elecciones debería crear el Portal Electoral Digital (PED) que habilitará la presentación de los requisitos de inscripción de partidos políticos.

José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, estimó que con estos plazos no se podrán lograrán inscribir nuevas organizaciones.

“Los nuevos partidos no van a lograr inscribirse hasta agosto, con el cronograma que se plantea nova a llegar. El predictamen otorga 45 días al JNE para elaborar la plataforma digital de inscripción, y poco más de 30 días para la inscripción”, apuntó Villalobos.

Asimismo, el especialista electoral indicó que la fórmula de la Comisión Constitución configura un candado para posibles nuevas candidaturas.

“Es una barrera para quienes lideran las encuestas como George Forsyth o Salvador del Solar, quienes no pertenecen partidos. Si quieren inscribir nuevos partidos, no van a llegar por los plazos, y si quieren sumarse a un partido con inscripción no tienen los seis meses de afiliación requeridos. Si Verónika Mendoza quiere postular con la inscripción de otro partido de izquierda va a tener que acreditar seis meses de afiliación, y lo que ocurrirá es que se generarán afiliaciones con fecha anterior, afiliaciones bambas” , advirtió.

En lo que respecta a los mecanismos de elección interna, el predictamen mantiene su fórmula inicial otorgando la libertad a los partidos de elegir entre “un militante, un voto” y a través de los delegados (cúpulas partidarias). Esto pese a la demanda de varios miembros de la comisión y de los organismos electorales para que se establezca como mecanismo único la elección “un militante, un voto”.

También se mantiene el inciso donde de habilita a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a utilizar el voto electrónico no presencial.

La agenda de la Comisión de Constitución señala que a la sesión de este martes 21 de julio, asistirían el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo, así como el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox Ganoza.

Esta invitación se produce luego de que seis miembros de la comisión solicitaran la presencia de ambas autoridades para que brinden su opinión respecto al predictamen sobre elecciones internas de las organizaciones políticas.

Mediante un oficio presentado el último viernes, Gino Costa (Partido Morado), María Retamozo (Frepap), Jim Mamani (Unión Por el Perú), Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Isaías Pineda (Frepap) y Carolina Lizárraga (Partido Morado), todos ellos integrantes de la comisión, destacaron la necesidad de conocer la opinión de los organismos electorales para contar con más elementos de juicio.

Jornada electoral

De otro lado, el predictamen mantiene su propuesta para que las mesas de sufragio se instalen antes de las 07:00 a.m. y efectuarse la votación hasta las 07:00 p.m.

“Las personas en grupos de riesgo para Covid-19, identificadas por la Autoridad Nacional Sanitaria de conformidad con las normas emitidas por el Poder Ejecutivo, están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio o de inasistencia a la integración de las Mesas de Sufragio. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe habilitar una plataforma virtual para el trámite de justificación o dispensa que corresponda y emitir el reglamento respectivo”, añade el texto.

La capacitación de los miembros de mesa, personeros de las organizaciones políticas y del personal involucrado en el desarrollo del proceso electoral podrá ser desarrollada a través de medios virtuales.

