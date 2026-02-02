Candidatos deudores: Estos aspirantes al nuevo Congreso registran hasta S/ 200 mil en coactivas ante la Sunat

Las deudas coactivas son la mayor sanción que puede registrar un contribuyente ante la Sunat. Es el procedimiento administrativo forzoso que utiliza la entidad tributaria para cobrar a un deudor sin necesitar autorización judicial. En los peores casos, se puede embargar cuentas o propiedades.

En una campaña políticas con tantos candidatos y con tanto dinero que se gastará para la promoción de candidaturas, la Unidad de Investigación de El Comercio revisó los perfiles tributarios de los candidatos al Congreso y detectó que al menos 32 aspirantes figuran como deudores coactivos ante la Sunat.

El monto más alto

Gustavo Espinoza postula como diputado por Lambayeque con Somos Perú, pese a que registra una deuda de S/ 233 mil. Espinoza fue congresista en el periodo 2006-2011 y ha postulado con seis camisetas políticas en su trayectoria.

En una primera comunicación, Espinoza aseguró a este Diario que está pagando la deuda, pero en una posterior comunicación cambió de versión. “Podría pagarla, pero por capricho, no lo hago, porque es una venganza política. Yo no les pienso pagar, se lo digo honestamente”, refirió a este Diario.

Espinoza arrastra su deuda desde el 2000, pero recién en 2006 -cuando fue elegido congresista- se animó a pagarla a través de un fraccionamiento. Según reconoció, eran 10 cuotas y se olvidó del último pago, por lo que perdió el beneficio. “Luego me enfrenté a la corrupción y en el gobierno aprista me metieron una serie de multas. El año pasado me quise acoger a una amnistía pero me dijeron que no podía porque tengo antecedentes históricos, y todos los que tienen una sentencia, no podían acceder”, explicó.

Desde 2013, Sunat ha logrado embargar en forma de inscripción (no puede vender ni transferir) un predio en Pachacamac y un camión. Además, según reconoció el excongresista, cada mes le han embargado en su cuenta depósitos de hasta S/ 6 mil. Consultado por cómo hará para financiar su campaña si es que sus cuentas están embargadas, Espinoza dijo: “me lo va a financiar mi esposa, mis hijos, las empresas de mi familia, somos una familia de mucho dinero (...) tuve que pasar bienes a mis hijos con anticipo de herencia”.

Estos son los candidatos al Congreso que registran deudas coactivas ante la Sunat.

En proceso de pago

Otros candidatos sí mostraron interés de pagar sus deudas. Miguel Ibarra, candidato a diputado por Lima con Avanza País, registra una deuda que supera los S/ 100 mil. Sin embargo, Ibarra indicó a este Diario que el monto es un error por su doble ingreso, como asesor del Congreso y por la universidad donde trabaja (cuyo dueño es el legislador para el que trabaja).

En ese sentido, el asesor parlamentario sostuvo que su deuda es solo S/47 mil que pagará durante esta semana. Sobre cómo financiará su campaña después del desembolso de dinero que deberá realizar a Sunat, el candidato de Avanza País indicó: “siempre hay amigos que están allí apoyándome. Soy honesto y conozco el tema parlamentario”. Ibarra fue uno de los impulsores de la ley que creó el Colegio de Politólogos del Perú.

Martín Ojeda también postula con Avanza País, pero para el Senado, aunque es más conocido como rostro principal del gremio de transportistas. Ojeda tiene una deuda de S/ 12 mil que, según precisó, es la última cuota que le falta pagar de una deuda mayor que fraccionó. El transportista mostró los vouchers de dos pagos de S/ 10 mil, y anunció que la última cuota la pagará el próximo 15 de febrero. “Mi campaña es austera, tengo el apoyo de los gremios (de transportistas)”, dijo cuando le consultamos cómo financiará su campaña.

En la lista de deudores también figuran candidatos de otros partidos como Perú Libre. Bertha Rojas, candidata a senadora y madre de Vladimir y Waldemar Cerrón, tiene una deuda coactiva que supera los S/ 22mil. Mientras Richard Rojas, candidato a diputado por Lima con el partido del lápiz e investigado por lavado de activos, debe pagar más de S/ 13 mil a la entidad tributaria.

Luis Zambrano, candidato a diputado de Fuerza Popular por Áncash, culpó de su deuda a su excontador y que lo “solucionará en estos días”. “No es defraudación ni nada por el estilo. Es solo dejadez de mi anterior contador que ya no trabaja para mí”, refirió. Por su parte, Milton Campos, candidato a senador fujimorista, indicó que “uno no revisa constantemente su buzón electrónico de Sunat”.