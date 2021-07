El congresista de Podemos Perú y vicepresidente de la Comisión de Constitución, Carlos Almerí, aseguró que el Poder Legislativo, como órgano político, no tiene por qué explicar sus motivaciones “como examen de admisión” detrás de las calificaciones a los postulantes para el Tribunal Constitucional (TC).

“Donde hay una democracia y Estado de derecho, los parlamentos son órganos políticos que no tienen exactamente que dar cuenta (de sus motivaciones) como un examen de admisión a la universidad”, señaló en declaraciones a RPP, cuando se le consultó por qué no se publicaron desde un inicio las explicaciones de las notas que recibieron los candidatos al TC luego de las entrevistas personales en la comisión especial.

“[Pero hay que hacer caso a las reglas] Ese es un tema discutible, es una interpretación para ciertos procedimientos [Entonces, ¿por qué hay reglamento?] Es un tema que le compete al Congreso”, añadió.

El reglamento de la comisión especial a cargo de la evaluación de los postulantes al Tribunal Constitucional establece que cada miembro debe publicar la motivación detrás de las calificaciones otorgadas a cada candidato en la fase de entrevistas personales. El incumplimiento de esto, así como el plazo para elegir a los nuevos magistrados, fue el fundamento por el cual se ordenó suspender provisionalmente el proceso por decisión de la jueza Soledad Amparo Blácido Báez.

“Estas resoluciones son írritas, inconstitucionales y lo han expresado cientos de abogados. La Constitución es clara y cuando hay un tipo de medida de amparo de esa naturaleza, lo único que hacen es desnaturalizar el Estado de derecho [...] Es una clara violación a la Constitución y si un juez va a amparar eso, no merece ser un juez constitucional”, indicó el congresista de Podemos Perú.

En otro momento, Carlos Almerí cuestionó que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; y el fiscal de la Nación encargado, Pablo Sánchez; no haya acudido a la citación de la Comisión de Constitución de la cual es vicepresidente.

“La señora Barrios tiene una conducta antidemocrática que no corresponde al Estado de derecho que todos los peruanos aspiramos a tener. También el exfiscal de la Nación. Esperamos que mañana estén en la Comisión Permanente [...] Como abogado, más que como parlamentario, he quedado anonadado por esta conducta totalmente aberrante de parte del Poder Judicial y el Ministerio Público”, señaló anoche en TV Perú en referencia a las investigaciones iniciadas en la fiscalía contra los legisladores que no acataron la decisión judicial.

Almerí amplió esto en sus declaraciones esta mañana al indicar que él, personalmente, se allanará a las investigaciones una vez que sea notificado. “En principio, nos allanamos a la Constitución y ahí bien claro dice que los congresistas no son responsables ante autoridad u órgano jurisdiccional por las opiniones o votos [...] Si me notifican, voy a salir como abogado o como ciudadano para defenderme, pero no he sido notificado”, concluyó.

