Conforme a los criterios de Saber más

La renuncia de Carlos Anderson hizo que Podemos Perú deje de tener una bancada en el Congreso. Su decisión se dio, según explica el legislador en diálogo con El Comercio, tras notar un acercamiento con el gobierno del cual sus excompañeros no le dieron explicaciones y tras sufrir maltratos en sus últimos días como miembro del grupo parlamentario. Sobre la vacancia de Pedro Castillo, adelanta que votará a favor y ratifica que, en caso tanto él como Dina Boluarte queden fuera, deberían darse elecciones presidenciales y parlamentarias.

—¿Su renuncia a Podemos Perú fue por un presunto acercamiento de su exbancada al gobierno?

Desde un principio dejé en claro que iba a votar con mi conciencia y a favor de leyes que sean en beneficio del país, no iba a apoyar ningún proyecto que tuviera nombre propio o un interés particular. Ellos han sido respetuosos de mis decisiones y yo de las suyas. Pero en los últimos dos meses yo empecé a sentir que había, ahora así, casi un alineamiento muy pero muy cercano a las posiciones del gobierno y una insistencia en abogar a favor de sus puntos de vista. Eso ya me levantó un poco de alerta, porque supuestamente se trata de una bancada que buscaba el centro, el equilibrio, pero no veía ese equilibrio, lo veía muy echado a un lado.

Hasta ahí era solamente sospechas, pero cuando Panorama revela que el señor Wong había, a través de su intermedio, logrado que nombren a su asesor principal como presidente de Enapu Perú, dije ‘espera un momentito’. Esto explica la cercanía, pero también demostraría esa vieja práctica de usar el acceso al poder, los cargos públicos, como moneda de cambio por apoyo. Yo dijo el día lunes, después de ese programa, que necesitaba una explicación (…) Fui a la reunión de portavoces y en medio de esta aparece otra congresista de Podemos y dice que ella iba a ser la portavoz.

—¿Los voceros lo sacaron de la junta?

No los voceros...

José Luna Gálvez, Carlos Anderson, Digna Calle, Enrique Wong y José Elías cuando integraban la bancada de Podemos Perú. Foto: Congreso

—¿El partido?

Claro. Evidentemente es una falta de modales y un maltrato totalmente injustificado, porque yo simplemente había pedido una explicación. Pedí más explicaciones a través del chat, ya no solo por el tema del señor Wong, sino también cómo así la segunda alterna podía tener preeminencia por el primer alterno (…) Como no tenía ninguna explicación y estoy viendo signos de maltrato, decidí enviar mi carta y ya está. Para mí, es un capítulo cerrado. Además, se ha verificado lo bueno de mi decisión con el nuevo informe de Punto Final, donde es obvio que el acaso de su asesor principal [de Wong] no fue la excepción, sino que es un patrón de colocar asesores. No comparto esa forma de entender la política, eso no es actuar con principios, es actuar con intereses.

—¿Le pidió esas explicaciones directamente a José Luna Gálvez?

Fueron pedidas a través del chat de parlamentarios, donde está José Luna, está Enrique Wong, están los demás. Ellos son los que tendrían que haberme llamado.

—El señor Talavera, quien fue asesor de Enrique Wong, fue nombrado en Enapu en diciembre, después del primer intento de vacancia...

Yo no tenía ni idea. No sé quiénes son sus asesores. Nunca fue una bancada donde hubiera mucha interrelación (…) Si no fuera por Panorama, no me enteraba de lo del asesor.

Comparto mi carta de renuncia a la bancada de Podemos Peru y anuncio que no me uniré a ninguna otra bancada pic.twitter.com/wG9vnnYJ8y — Carlos A. Anderson (@CarlosAnderso1) March 16, 2022

—¿La cercanía fue a partir de diciembre del año pasado, enero de este año?

Sí, es este año que los veo mucho más cercanos. Menos énfasis en las posiciones de centro y más alinearse a los puntos de vista del Ejecutivo. Al punto que me decían que teníamos que votar como bancada, todos iguales. Yo, bromeando, les decía ‘bueno, voten como yo’.

—¿Se sintió cómodo como miembro de Podemos Perú? En una entrevista dijo que sacó un peso de encima con su renuncia

Yo he sido bien claro. Tengo voluntad de servicio, tenía claro que quería participar en política nacional, también tenía claro que la única forma de hacerlo es a través de un partido. Ninguno de los partidos me pareció atractivo Se dio la circunstancia de que Daniel Urresti lo ayude con un tema técnico que era armar el plan de gobierno y finalmente que integrará a la lista de candidatos del Congreso. Yo puse en claro cuáles eran mis principios por los cuales iba a actuar en el Congreso, pero siempre he tenido que llevar mochilas que no me corresponden, porque cada entrevista que me hacían [me decían] ‘y esto del señor Luna, y esto del señor Urresti’. Yo sigo siendo consistente y digo que tienen el derecho de la presunción de inocencia, yo respeto eso hasta ahora.

—El congresista Wong dijo que usted ingresó al Congreso por el arrastre de Daniel Urresti. ¿Cree que fue así?

Yo no le voy a responder al señor Wong esa afirmación. Fíjate, yo me gané cada uno de mis votos, ahí están todos los videos de mi campaña, etc. Yo puedo decir incluso que fui elegido a pesar del partido, porque nunca me dieron ninguna ayuda de nada. He recorrido todos los cerros de Lima. Mira, el tiempo lo dirá. Yo prefiero, en todo caso, ser el arrastre de Urresti a ser un arrastrado de un gobierno. Son cosas muy diferentes.

Daniel Urresti reconoció haber trabajado en Palacio durante gobierno de Fujimori. (Foto: Andina)

—¿Qué agenda espera impulsar como congresista independiente?

Yo he venido trabajando para ayudar a mejorar la infraestructura económica del país, entendido desde el punto de vista corporativo. Por ejemplo, tenemos una propuesta para cambiar la ley orgánica del Banco Central de Reserva, para asegurarnos de que a futuro no haya ninguna discusión acerca de las cualidades que debe tener su director. Tenemos una propuesta de ley para asegurarnos de que el Consejo Fiscal no sea mal utilizado (…) Seguiremos impulsado leyes de esa naturaleza. Ahora, el legislador no solamente legisla, sino también tiene una función de control político y representación. Trabajo en ambos y lo seguiré siendo como hasta ahora, con absoluta independencia y autonomía.

—¿Espera seguir en la Comisión de Economía cuando se nueve el cuadro de comisiones?

Espero. Sería una pena realmente que una de las pocas que tiene verdadera formación y experiencia en materia económica esté ausente de esa comisión, es un sinsentido. Me gustaría participar como quise participar en la Comisión de Presupuesto. En el Congreso la forma como se organizan las comisiones tiene que ver más que nada con los votos y a veces también con los deseos de tener vitrina.

—¿Está descartado que se una a otra bancada?

No me voy a unir a ninguna bancada, todas tiene los mismos problemas de alguna forma, de asociación. Espero poder, de repente, ayudar a constituir una bancada diferente, independiente, con gente muy capaz. Es una tarea.

—¿Ha recibido una propuesta de algún grupo parlamentario?

Sí, agradezco mucho la gentileza de muchísimas bancadas de diferentes sectores. Bromeando, le dije (…) a Valer, con Bermejo y Zeballos de la bancada de Perú Democrático, sonriendo, que ‘me uniré a ustedes’. Pero era puro chiste, evidentemente, porque ahí no iría ni de casualidad.

—Justamente, el congresista Wong ha dicho que están en conversaciones con Perú Democrático...

Es que eso tendría sentido ahora, ¿no?

El Congreso debatirá la vacancia de Pedro Castillo este lunes 28 de marzo

—¿Ya decidió su voto para la vacancia del 28 de marzo?

Creo que, desafortunadamente, hay suficientes evidencias de que el presidente no tiene la capacidad para distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Uno no puedo seguir equivocándose de la manera en que se equivoca (…) Tiene un problema de norte moral, que no es casual, es permanente. Por lo tanto, creo que está moralmente incapacitado de manera permanente.

—Entonces, votará a favor de la vacancia...

Sí, definitivamente. El Perú ya tiene siete meses en un hoyo (…) Me parece realmente necesario que haya un total y absoluto cambio.

—¿Se llegará a los 87 votos?

Yo fundé un instituto del futuro, sé que hay algo que se llaman disrupciones. Hay cosas que suceden que uno no puede realmente predecir. Uno sabe cómo comienzan las cosas, no cómo terminan.

—¿Cómo evalúa el rol que ha tenido la oposición en el Congreso en estos meses?

El Congreso nunca ha sido ni nunca será una entidad popular. Existe poca educación en el país acerca del papel diferente que cumplen las diferentes instituciones del Estado (…) Hemos tenido que enfatizar el papel del control político porque uno no puede cerrar los ojos ante lo que estamos viendo, que es un intento no de gestionar el Estado sino de tomarlo por asalto.

Desde mi posición y con el respeto necesario: Señor presidente Castillo renuncie al cargo que es a todas luces insostenible para usted, hágalo por un genuino amor al país. — Carlos A. Anderson (@CarlosAnderso1) February 7, 2022

Y nos vamos todos — Carlos A. Anderson (@CarlosAnderso1) February 7, 2022

—La oposición no censuró a un ministro cuestionado como Juan Silva y ahora la censura de Hernán Condori ha quedado en el aire. ¿Le ha falta cohesión a la oposición para conseguir esos votos?

Ahí hay cosas nada claras, que tiene que ver con otras consideraciones. Si el Congreso no puede censurar a alguien tan censurable como el ministro de Salud, quien no ha tenido el más mínimo escrúpulo de utilizar a una niña, en complicidad con el presidente, para hacer todo un show mediático, sinceramente no sé a quién tendríamos que censurar. Espero realmente que las bancadas mayoritarias recapaciten y privilegien no el interés privado que puedan tener, sino la necesidad de dejar en claro que tenemos que tener estándares mayores para quienes dirigen los asuntos del Estado.

—En caso prospere una vacancia, ¿luego que vendría? ¿Usted está a favor del ‘que se vayan todos’?

Totalmente. Lo mío es resultado de un análisis. La Constitución nos habla de una concordancia de periodos entre el congresal y presidencial. Por otro lado, tiene la posibilidad que una elección presidencial la gane alguien que no tenga representación congresal o que tenga mínima. ¿En ese caso, habremos hecho algo en favor de la gobernabilidad? No. Yo creo además que parte de la ciudadanía no va a perdonar a un Congreso vacador (…) En las elecciones pasadas, colectivamente, nos equivocamos, por las razones que sean, al colocar en la segunda vuelta a dos personas que generan tanto antivoto.

—La presidenta del Congreso y otras bancadas ya han manifestado que no piensan igual. ¿Ha podido conversar con ellos?

Lo que te acabo de decir lo dije en una reunión con diferentes parlamentarios. Y claro, fui el único que dijo eso, un poco más y me callan. Pero bueno, es normal que haya diferencias. Creo que en este caso la razón está de mi lado y eventualmente las cosas, si se dan, van a ir por ese camino.

VIDEO RECOMENDADO

El cuestionado funcionario renunció a la gerencia general de Petro-Perú. Su gestión estuvo marcada por una investigación de corrupción, acusaciones de intimidación y por la rebaja de calificación de la petrolera estatal.