El alcalde de Surco, Carlos Bruce, reiteró su pedido a la congresista María Acuña (APP) para que se retire de un terreno invadido en la parte posterior de su vivienda y en el plazo que se le otorgó de 45 días y así evitar que ingresen con el uso de la fuerza pública.

Entrevistado en el programa “Tenemos que hablar” de El Comercio, conducido por María Rosa Villalobos, Paola Villar y Martín Hidalgo, el burgomaestre recordó que la comuna que dirige comprobó la situación del terreno invadido, que consiste en más de 110 metros cuadrados en un parque.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Nosotros la hemos notificado, le hemos impuesto una multa pero además hemos iniciado el proceso de recuperación de espacios públicos que dura aproximadamente 45 días, al final del cual estamos facultados de demoler, inclusive, con auxilio de la fuerza pública”, resaltó.

“Es la razón por la que le hemos dicho a la congresista que tiene 45 días para hacerlo voluntariamente, si no entramos con tractor y policía”, insistió.

María Acuña, ante la prensa este martes, amenazó con querellar a Bruce por haber dicho que había invadido un terreno en Surco y aseguró que la ocupación se concretó con el propietario anterior de su inmueble y como parte de un acuerdo vecinal.

“Es fácil que el alcalde vaya, converse, se ponga de acuerdo, que resuelva los problemas, pero que salga por un tema mediático a decir que he invadido un parque, de eso tiene que rectificarse sino lo voy a querellar”, exclamó la congresista de APP.

Ante esto, Carlos Bruce cuestionó este tipo de respuesta y advirtió que tanto María Acuña como otros parlamentarios “tienen un pésimo manejo de estas situaciones de crisis”.

“Supongamos que la congresista no sabía que su casa invadía un lugar público. Lo que corresponde es ‘no sabía, pido perdón, inmediatamente me voy a retirar’. Pero tú sales a amenazar al alcalde de querellarlo solo porque hemos confirmado lo que ella sabe, que ha invadido lugares públicos. Me parece un pésimo manejo de imagen”, evaluó.