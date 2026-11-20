Un grupo de diputados presentó una moción de orden del día con carácter de urgencia para invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ante el Pleno de la Cámara de Diputados. La iniciativa legislativa solicita que el canciller responda ante los cuestionamientos por la planificación y ejecución de la reciente visita del papa León XIV al territorio nacional.

El pedido parlamentario enfatiza la responsabilidad del titular de Cancillería en su condición de presidente de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel y coordinador nacional de la visita papal realizada del 11 al 16 de noviembre. En ese marco, los legisladores buscan explicaciones detalladas sobre las fallas técnicas de audio y video registradas el 16 de noviembre durante la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas.

La moción incluyó un pliego interpelatorio de 11 preguntas orientadas a evaluar el uso de los recursos públicos en los eventos oficiales. De dicho cuestionario, 5 interrogantes abordan específicamente el presupuesto ejecutado, los procedimientos de contratación de servicios técnicos y las eventuales penalidades contra los proveedores involucrados en las fallas de transmisión.

Presentan moción para invitar con urgencia a Carlos Espá por Escudo de las Américas.

Presentan moción para invitar con urgencia a Carlos Espá por Escudo de las Américas.

La propuesta formalizada en el Congreso cuenta con la firma multipartidaria de diversos legisladores agrupados según sus bancadas de origen. El autor principal fue el vocero del Partido del Buen Gobierno, Nery Fernández Nina, acompañado por los coautores de su misma agrupación Rossana Alayza, Jessica Benítez y Edwin Espinoza.

A ellos se sumaron miembros de la bancada Renovación Popular como Christian Aranda, José Baella, Félix Chang, Roxana Rocha y Norma Yarrow. También la suscriben de Juntos por el Perú Ernesto Zunini y Giannina Avendaño, junto a diputados de Obras Henry Albañil, Juan Cabrera, Luis Masco y Andrea Medina; y José Miguel Marcelo de Ahora Nación.

Compromisos y alcance de la iniciativa Escudo de las Américas

El segundo eje de la moción para invitar a Carlos Espá abarca la participación del Perú en la iniciativa estadounidense Escudo de las Américas, anunciada el 7 de marzo y oficializada por la presidenta Keiko Fujimori el 10 de septiembre. Sobre este punto, las 6 preguntas restantes del pliego requirieren precisar los compromisos en materia de seguridad, defensa de la soberanía hemisférica y cooperación marítima.

Asimismo, el documento parlamentario busca esclarecer el impacto del acuerdo internacional en la infraestructura estratégica nacional, con especial énfasis en las operaciones del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Los diputados recordaron que el canciller Espá se presentó el 16 de septiembre ante el Senado y el 19 de octubre ante la Comisión de Constitución, donde catalogó la adhesión peruana como una decisión política carente de obligaciones jurídicas vinculantes.