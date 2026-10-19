El senador Carlos Mesía (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución del Senado, destacó que su grupo de trabajo logró consensuar y aprobar 27 puntos del pedido de facultades legislativas, pese a la ausencia de las bancadas Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido del Buen Gobierno, durante el debate y la votación.

En conferencia de prensa posterior a la sesión, Mesía sostuvo que la comisión cumplió con los plazos establecidos para evaluar la solicitud del Ejecutivo, cuyo vencimiento se producía este lunes.

“ Tengo que sentirme satisfecho porque, a pesar de que lamentablemente algunos grupos de la izquierda no han estado presentes en la Comisión de Constitución, hemos podido consensuar ”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que el trabajo se realizó sin interferencias externas ni exigencias de otros grupos políticos.

#EnVivo Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, se pronuncia tras la aprobación del predictamen de facultades legislativas, al costado de unas sillas vacías con los símbolos de Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 19, 2026

“ Ha habido marchas y contramarchas, pero al final de cuentas hemos cumplido con los plazos que vencen el día de hoy, y lo hemos hecho sobre todo sin interferencias exteriores o de otra cámara; sin aceptar exigencias de que saquemos comunicados, textos, palabras de buenas intenciones ”, manifestó.

El titular de la Comisión de Constitución también defendió la autonomía de los senadores frente a presiones políticas y sostuvo que sus decisiones no deben estar condicionadas por posiciones externas al órgano legislativo.

“Los senadores no están sujetos a mandato imperativo, y no pueden ser coaccionados por opiniones políticas o representantes de otras cámaras”, señaló.

Finalmente, el senador de Fuerza Popular invitó a las bancadas de oposición a participar en el debate que se realizará en el Pleno del Senado, donde podrán exponer sus argumentos y confrontar sus posiciones con las de los demás legisladores.

“Invitamos a los grupos que no han formado parte de la sesión de hoy a que lo hagan el día que tengamos que debatir en el Pleno del Senado. Ellos han pedido debate, han pedido discusión. El día que el presidente del Senado convoque, ahí estaremos para debatir e intercambiar ideas”, concluyó.