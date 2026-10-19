Presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía de Fuerza Popular. (Foto: Joel Alonzo)
Presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía de Fuerza Popular. (Foto: Joel Alonzo)
Por Redacción EC

El senador Carlos Mesía (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución del Senado, destacó que su grupo de trabajo logró consensuar y aprobar 27 puntos del pedido de facultades legislativas, pese a la ausencia de las bancadas Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido del Buen Gobierno, durante el debate y la votación.

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