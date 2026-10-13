La Comisión de Constitución del Senado debatirá este jueves el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo, mientras que el lunes el tema será abordado en el pleno de la Cámara Alta, informó Carlos Mesía, presidente de dicho grupo de trabajo.
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