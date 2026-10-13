La Comisión de Constitución del Senado debatirá este jueves el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo, mientras que el lunes el tema será abordado en el pleno de la Cámara Alta, informó Carlos Mesía, presidente de dicho grupo de trabajo.

Mesía explicó que la comisión se ha declarado en sesión permanente y que escuchará a abogados integrantes de su consejo consultivo, a pedido de las senadoras Iturregui y Alcorta.

#EnVivo Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución de Senadores: Nos hemos declarado en sesión permanente, hoy escucharemos a algunos abogados y han pedido hablar algunos representantes de la sociedad civil Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 13, 2026

También participarán representantes de la sociedad civil, entre emprendedores y empresarios, quienes buscan expresar su preocupación por la falta de medidas aprobadas para promover a las pequeñas empresas.

“ El lunes se debate lo que el jueves aprobará la comisión (de Constitución) -el dictamen de la comisión de Diputados- con los cambios que hagan ”, indicó Mesía, en referencia al texto que será evaluado por la Cámara Alta.

“No hay tiempo”

Por otro lado, la senadora Patricia Iturregui (Buen Gobierno) había solicitado que, antes de continuar con el debate sobre la delegación de facultades, la Comisión de Constitución definiera cuáles son los alcances de las modificaciones que puede introducir el Senado al texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Al respecto, Mesía respondió que ya no hay tiempo para abordar previamente ese punto, debido al plazo con el que cuenta el grupo de trabajo para emitir su dictamen.

“No hay tiempo porque la comisión solo tiene siete días hábiles para poder emitir su dictamen”, sostuvo el titular de la Comisión de Constitución.