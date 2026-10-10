El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, estimó que el dictamen sobre facultades legislativas llegará al pleno de la cámara alta el lunes 19 de octubre. La autoridad parlamentaria brindó este anuncio antes de reanudar la sesión del grupo de trabajo.

El legislador de Fuerza Popular explicó el cronograma técnico que tiene previsto para escuchar las exposiciones de los ministros de Estado. “El martes probablemente empecemos a debatir el proyecto de dictamen final que tendrá que ser votado el día jueves, salga lo que salga”, detalló en declaraciones a RPP este sábado 10.

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Según Mesía, las sesiones de la comisión tuvieron un carácter informativo para que los senadores y la ciudadanía conozcan los requerimientos del Poder Ejecutivo de boca de los ministros. Los representantes del Gabinete acudieron a la sede parlamentaria para sustentar las solicitudes específicas de sus sectores.

El senador remarcó que la delegación de atribuciones normativas al Gobierno respeta plenamente el marco de control parlamentario. “No hay cheques en blanco en la democracia porque existen los controles (...) Si no se confía, existe el control posterior que se puede hacer tanto sobre la legislación que apruebe el Poder Ejecutivo como las acciones que puedan hacer los ministros de Interior y Defensa”.

Asimismo, el titular de la mesa descartó cualquier imposición unilateral en el proceso de redacción del documento final. “Nosotros tenemos 22 votos, no podemos imponer nada”, subrayó la autoridad al destacar la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas políticas, aunque señaló que hay reserva sobre los interlocutores de estas conversaciones que se prolongarán esta semana.

Carlos Mesía sobre posibles cambios al dictamen de Diputados

Carlos Mesía defendió el derecho de la cámara alta para revisar e integrar aspectos al proyecto remitido por los diputados. La postura del parlamentario respondió a las advertencias de la cámara baja sobre una supuesta alteración del espíritu de la iniciativa.

El titular de Constitución fundamentó su posición en las atribuciones que corresponden al fuero legislativo dentro del modelo bicameral. “El artículo 102 de la Constitución señala que el Senado puede modificar lo que viene de la Cámara de Diputados”, afirmó el portavoz fujimorista.

Entre los temas en evaluación, el representante mencionó la urgencia de discutir el fortalecimiento de la inteligencia y el control en los penales. “Hay que reflexionar si eso es desnaturalizar lo que viene de Diputados o si es para perfeccionar y mejorar”, acotó.