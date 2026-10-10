Carlos Mesía de Fuerza Popular preside la Comisión de Constitución del Senado. (Foto: Congreso)
Carlos Mesía de Fuerza Popular preside la Comisión de Constitución del Senado. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, estimó que el dictamen sobre facultades legislativas llegará al pleno de la cámara alta el lunes 19 de octubre. La autoridad parlamentaria brindó este anuncio antes de reanudar la sesión del grupo de trabajo.

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