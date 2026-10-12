El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía (Fuerza Popular), sostuvo que la cámara alta será respetuosa de la Carta Magna y del reglamento, al momento de abordar el dictamen sobre la solicitud de facultades del Ejecutivo. “Está de más lo que dice él [Óscar Reto], es un deseo de figuración, de decir ‘ya cumplí, he trabajado’, cuando yo creo que ha hecho mal su trabajo”, subrayó.

— Usted ha referido que van “a perfeccionar” el dictamen aprobado por la cámara de diputados sobre la solicitud de delegación de facultades del gobierno. ¿En qué sentido?

Bueno, no le puedo decir en qué sentido en específico, pero siempre puede haber algo que mejorar. Digamos, por ejemplo, la cámara de diputados no ha aprobado que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan el control exterior de los penales. Entonces, creo que la Comisión de Constitución y el pleno del Senado debe reflexionar y ver si eso se perfecciona y complementa positivamente. Y no creo que eso desnaturalice la propuesta que viene de allá.

— Fuerza Popular apunta a que en el Senado se incorpore como nueve puntos más en el texto. Entre estos la regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales y la calificación como “terroristas” de organizaciones del crimen organizado. ¿Es lo mínimo que se buscaría?

No, lo que pasa es que Fuerza Popular como gobierno ha planteado 66 iniciativas legislativas y solo se han aprobado 20. Entonces, el Poder Ejecutivo obviamente quiere que se aprueben sus 66 puntos, pero Fuerza Popular, como parlamentarios, no tenemos todavía ningún criterio formado. Nosotros debemos plantear o analizar el tema a partir de lo que ha venido de la cámara de diputados.

— En el momento final del debate en la cámara de diputados, Fuerza Popular intentó incluir nueve puntos al dictamen…

Si calza con seguridad ciudadana y con el fenómeno de El Niño, hay la posibilidad de que se pueda incorporar. Pero esa puede ser la intención de Fuerza Popular, de algunos senadores, que sé yo, pero lo que saldrá del Senado será el resultado de un consenso entre todas las fuerzas políticas.

— El presidente de la cámara de diputados del Congreso, Oscar Reto (Buen Gobierno), le solicitó al Senado a respetar la propuesta de su instancia. “No tiene derecho a desnaturalizar la esencia de lo aprobado”. ¿Cómo interpreta esto?

El señor Reto está equivocado, pues. El reglamento del Senado dice que nosotros no podemos desnaturalizar la propuesta, hasta ahí está bien y todos estamos de acuerdo con eso. Lo que el señor [presidente] de la cámara de diputados no entiende es que él no puede darle órdenes ni hacer invocaciones ni sugerencias que están más allá de la ley. Nosotros vamos a ser respetuosos de la Constitución y del reglamento. Está de más lo que él dice, es un deseo de figuración y de decir “ya cumplí, he trabajado”. Pero yo creo que él ha hecho mal su trabajo.

— ¿Puede darse un enfrentamiento entre las cámaras del Congreso, a raíz de este tema?

No, la cámara de diputados ya terminó su tarea, ahora le corresponde al Senado. A eso tenemos derecho y obligación.

“La presidenta no ha calificado a nadie de perro, ha hecho alusión a una frase muy conocida”, afirmó Mesía. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

— ¿Cuáles son los parámetros para no desnaturalizar el texto enviado desde diputados?

El parámetro es lo que ha venido de la cámara de diputados…

— ¿Cuál es el margen de acción? ¿Hasta dónde pueden llegar?

No sabemos pues qué propuestas se harán en la cámara de senadores. A partir de lo que se proponga, nosotros veremos si puede ser incluido o no. Pero también puede ser que algunas cosas que están en la iniciativa que viene de diputados puedan ser eliminadas.

— Usted refirió que solo realizarán incorporaciones en lo que se refiere a El Niño y seguridad ciudadana. ¿Entonces, no van a sumar temas de reestructuración del Estado, derechos laborales, entre otros?

Ahí vamos [a ver]. Por ejemplo, ¿qué sucede si para combatir al crimen organizado yo necesito declarar en reorganización el INPE? Lo pongo solo como ejemplo, no digo que va a suceder. ¿Y si la reorganización del INPE supone el cese de funcionarios, de empleados? ¿Eso no tiene que ver con la seguridad ciudadana o es un tema laboral o de reforma del Estado? Tiene de las tres. Entonces, no es que las materias quedan excluidas así mecánicamente. ¿Y si hay muchos trámites para presentar una denuncia en la comisaría o en la fiscalía? Ahí yo tengo que hacer reformas en el Estado con miras a garantizar el combate eficaz a la criminalidad. ¿Debo o no incorporar reformas de Estado? Esa es la pregunta.

— Usted y otros senadores oficialistas señalaron, cuando aún la solicitud de facultades se debatía en diputados, que podían restaurar el proyecto original. ¿Fue un error? ¿Cree que esas declaraciones entramparon el debate?

No es un error, es un punto de vista que erizó a la cámara de diputados. Solo que, como es natural, los senadores quieren defender sus fueros y no van a recibir chantajes de nadie para legislar en un sentido u otro.

— La oposición utilizó esas declaraciones para justificar su intento de no aprobar nada. ¿Debieron ser más cautos?

Esa puede ser una autocrítica, ¿cómo no?

— ¿Y cuál es la autocrítica?

Bueno, que quizás a veces uno obtiene mejores resultados guardando silencio [en vez] de hablar.

— Juntos por el Perú insistió hasta el último momento en el pleno de la cámara baja en su propuesta para enviar al archivo el pedido de facultades. ¿Cómo interpreta esta actitud?

Es una animosidad postelectoral por una derrota que todavía no han logrado procesar en Juntos por el Perú.

— ¿Juntos por el Perú es obstruccionista?

Están ideológicamente en una posición extrema. Un poco más y se salen del marco democrático.

— ¿Hay alguna autocrítica que deba hacer Fuerza Popular? Inicialmente, votaron en contra del texto que tenía consenso, luego presentaron una alternativa con 50 puntos, después con 30 y finalmente con 29.

Mire, los grupos parlamentarios de Fuerza Popular de la cámara de diputados y del Senado actúan independientemente. No tengo conocimiento, no tengo detalle de cómo es que se ha desarrollado la sesión [del pleno] y cómo es que actuó Fuerza Popular en ese momento. Mal podría opinar sobre ese tema. Pero creo que debemos mirar para adelante y tratar de que las facultades delegadas sean lo más beneficioso para el país.

— De acuerdo con fuentes de El Comercio, existe molestia en el gobierno por cómo se manejó el proyecto de facultades delegadas en la cámara baja. Hay voces dentro del Gabinete que acusan falta de experiencia en la bancada oficialista de diputados. ¿Ha faltado muñeca política?

No, yo creo que han actuado bien. Lo que pasa es que de nada a 20 iniciativas aprobadas es un punto medio. Más bien lo que ha habido es terquedad y necedad por parte de las otras bancadas. Creo que es un logro lo que se ha obtenido después de posiciones extremas como Juntos por el Perú que pedía no entregar nada.

— La solicitud de facultades es el primer dictamen que pasa de la cámara de diputados al Senado en poco más de dos meses. ¿Hasta cuándo se va a dar este periodo de adaptación a la bicameralidad? ¿Hay mecanismos que se deben modificar para agilizar el trabajo?

No, ese es un problema de sequía. Creo que el presidente de la cámara de diputados se tiene que poner a trabajar, menos discurso y más trabajo.

— ¿Cuál es el problema de fondo? No hay muchos dictámenes que estén llegando al pleno de diputados.

El problema de fondo es que no se ponen a trabajar. La cámara de diputados tiene que empezar a debatir los proyectos de ley que son necesarios.

— ¿Cree que hay ajustes que se deban realizar en los reglamentos de las cámaras?

En los reglamentos, no. La reforma constitucional que es necesaria es que el Senado debe tener iniciativa legislativa y no esperar a lo que viene de la cámara de diputados.

— ¿Entonces, para qué estaría la cámara de diputados?

La cámara de diputados también puede controlar la legislación que damos nosotros. Aprobamos nosotros y ellos lo reforman. Es decir, un bicameralismo de ida y vuelta.

— ¿Precisamente, ese punto, en el Congreso anterior, donde estuvo Fuerza Popular, no lo aprobó? ¿Sufren de un bumerán?

No lo sé, no tengo conocimiento de cómo fue la aprobación de la reforma, pero usted me pide mi opinión y se la doy.

— ¿Cómo avizora la relación entre el Ejecutivo y el Congreso? ¿Aún estamos dentro de una crisis de confrontación?

No, es natural lo que ha pasado. Justamente, así funciona el control [político], porque el Congreso anterior era un Congreso muy precipitado, destituía presidentes, aprobaba leyes con una rapidez inusual. Las leyes no iban a las comisiones para su estudio. Eran exoneradas. Entonces, creo que la aparición del Senado le dará a la aprobación de las leyes una mesura y reflexión que son importantes.

— ¿En cuánto tiempo la solicitud de facultades se estaría debatiendo en el pleno del Senado?

Yo calculo que puede ser en dos semanas. En dos semanas debe estar debatiéndose en el pleno y si puede ser antes, mejor. Esta semana es de representación, pero la Comisión de Constitución del Senado se ha declarado en sesión permanente. Es decir, para la comisión no hay semana de representación. En dos semanas estará en el pleno del Senado, pero puede ser menos también.

— Durante la sesión de la Comisión de Constitución del último sábado se produjo un altercado entre el ministro Astudillo y el senador Maraví. Y tuvo la intervención del senador Calisto Giampietri. ¿No se supone que el Senado es la cámara reflexiva? ¿Hay alguna autocrítica que realizar desde el oficialismo?

No, porque el responsable de todo fue el senador Maraví. La senadora Ruth Luque estaba haciendo uso de la palabra y, en un momento, el ministro del Interior hizo un comentario. Entonces, ahí se produjo el altercado, porque Maraví, en modo muy desaforado empezó a gritar pidiendo que yo hiciera una cuestión de orden para que Astudillo no interrumpiera. Si Maraví hubiese sido más tolerante y hubiera dejado pasar el comentario del ministro, la sesión se hubiera llevado con normalidad. Pero se alteró, le dijo a Astudillo que se calle y el ministro le dijo: “cállate tú”. Ahí empezó el problema.

— Pero para que haya un enfrentamiento o una pugna se requieren de dos partes. ¿El ministro y el oficialismo no pisaron el palito?

Bueno, sí, pisar el palito no es lo mismo que haber producido los hechos, ¿no? Lo que pasa es que no hay que olvidar que los ministros vienen a exponer, no a que sean insultados y a que pasen una situación incómoda. La cámara de senadores es la cámara de senadores, hay que recordar siempre que no se deben perder las formas.

— La presidenta Fujimori respaldó al ministro Astudillo y refirió lo siguiente: “He visto los lamentables sucesos en el Congreso. El ministro Astudillo fue agredido verbalmente [...] Ministro, los perros ladran, esa es una señal de que estamos avanzando”. ¿Calificar de “perros” a senadores de la oposición no eleva el nivel de confrontación? ¿No es mejor poner paños fríos?

La presidenta no ha calificado a nadie de perro, ha hecho alusión a una frase muy conocida [novela Don Quijote de la Mancha] con lo cual ha querido decir: “el ruido que se produce es porque estamos avanzando”, pero es un refrán, no se ha referido al senador Maraví.

— ¿Este altercado con la oposición pone trabas para lograr un consenso de cara al dictamen sobre facultades?

No, más bien creo que ayuda. Aunque resulte paradójico lo que digo, porque ha permitido alinear a las fuerzas democráticas contra aquellas que buscan el caos, el desorden y socavar la democracia desde sus propias bases.

— ¿Tras la presentación de los ministros, hay consenso para incluir materias más allá de El Niño y la seguridad ciudadana?

No, más allá de El Niño y seguridad, no, hay consensos para incorporar otros puntos, sobre todo en seguridad.

— Usted refirió, el último sábado, que sí podían incluirse otras materias…

Bueno, yo lo considero, pero no hay consenso.

— Entonces, no habrá otras materias, salvo El Niño y seguridad…

Hasta este momento, no.

— La presidenta Fujimori bajó 18 puntos porcentuales en solo un mes de gobierno…

Puede volver a subir.

— ¿Se acabó la luna de miel?

Nunca ha vivido una luna de miel. Ella siempre ha tenido una oposición fuerte y lo vemos en la cámara de diputados con el comportamiento de la oposición.