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Resumen

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“La cámara de diputados ya terminó su tarea, ahora le corresponde al Senado”, remarcó Mesía. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)
“La cámara de diputados ya terminó su tarea, ahora le corresponde al Senado”, remarcó Mesía. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía (Fuerza Popular), sostuvo que la cámara alta será respetuosa de la Carta Magna y del reglamento, al momento de abordar el dictamen sobre la solicitud de facultades del Ejecutivo. “Está de más lo que dice él [Óscar Reto], es un deseo de figuración, de decir ‘ya cumplí, he trabajado’, cuando yo creo que ha hecho mal su trabajo”, subrayó.

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