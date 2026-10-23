Carlos Mesía dijo que no procede una demanda competencial pero sí una acción de inconstitucionalidad ante el TC. (Foto: Congreso)
Carlos Mesía dijo que no procede una demanda competencial pero sí una acción de inconstitucionalidad ante el TC. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador de Fuerza Popular, Carlos Mesía, dijo que en su opinión no procedería una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional planteada contra la cámara alta. Según explicó, no habría posibilidad que el propio Congreso busque delimitar sus propios alcances tras la aprobación de facultades legislativas ampliadas.

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