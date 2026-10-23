El senador de Fuerza Popular, Carlos Mesía, dijo que en su opinión no procedería una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional planteada contra la cámara alta. Según explicó, no habría posibilidad que el propio Congreso busque delimitar sus propios alcances tras la aprobación de facultades legislativas ampliadas.

“Desde mi punto de vista, no procedería porque no hay un proceso competencial que implique delimitar las competencias del propio Congreso. Tendría que ser un proceso competencial del Congreso contra el Poder Ejecutivo, o del Ejecutivo contra el Congreso”, explicó ante la prensa este viernes.

#EnVivo Carlos Mesía, senador: No procedería una demanda competencial. Una acción de inconstitucionalidad contra la ley de facultades delegadas, ahí el TC podría pronunciarse Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/9mwFa9cQVB — Canal N (@canalN_) October 23, 2026

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Lo que sí podría seguir adelante según Mesía es una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de ley sobre facultades otorgadas. “Ahí es donde el Tribunal podría pronunciarse”, mencionó para luego negar que haya un resquebrajamiento en las relaciones entre las dos cámaras del Congreso. Recordó que las facultades ya fueron aprobadas y que nadie puede impugnarlas “salvo” el Tribunal Constitucional.

Carlos Mesía mencionó además que, para él, sería “saludable” que el TC se pronuncie sobre los alcances entre el Senado y la Cámara de Diputados porque es el máximo intérprete de la Constitución.

“Como hemos regresado a la bicameralidad, pasamos por un proceso, si se me permite la expresión, de aturdimiento, en el sentido de que hay que llevar a cabo un ajuste, establecer criterios, modalidades”, comentó el senador.

Mesía advirtió que esta delimitación no podría haber ocurrido antes porque en la práctica surgen las polémicas entre las dos cámaras. “Yo creo que es una interpretación de la Constitución y en consecuencia le corresponde a ambas cámara reunidas hacerlo, no solo al Senado. Yo me declaro incompetente en esa materia”.