La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó la segunda denuncia constitucional presentada contra el canciller Carlos Pareja. (Foto: Andina)
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó la segunda denuncia constitucional presentada contra el canciller Carlos Pareja. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó la segunda denuncia constitucional presentada contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

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