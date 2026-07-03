La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó la segunda denuncia constitucional presentada contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

Como se recuerda, la denuncia atribuía a Pareja la presunta infracción de los artículos 31, 45 y 176 de la Constitución, así como la presunta comisión del delito de atentado contra el derecho de sufragio, tipificado en el artículo 359 del Código Penal.

LEE MÁS: Congreso declara improcedente y archiva denuncia constitucional contra canciller Carlos Pareja

Esta segunda denuncia constitucional contra el canciller había sido formulada por el legislador Jaime Quito Sarmiento, quien además fue elegido senador para el periodo 2026-2031.

El informe de calificación presentado por el equipo técnico propuso declarar improcedente la denuncia contra Carlos Pareja. Fue aprobado por 9 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

Cabe recordar que el último jueves la SAC también declaró improcedente y archivó la denuncia constitucional interpuesta contra el ministro de Relaciones Exteriores por presuntas irregularidades en el voto extranjero durante la segunda vuelta.

El informe de calificación señala que no se acreditó agravio directo ni infracción o delito de función y que las competencias electorales corresponden al sistema electoral y no a ese sector. Fue aprobado por 10 votos a favor, uno contra y una abstención.

En el caso de esta denuncia constitucional (N.° 715), había sido presentada por Pablo Salas Charca, personero legal alterno de Juntos por el Perú.