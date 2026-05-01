La comisión de Defensa Nacional del Congreso citó a tres integrantes del Gabinete ministerial para que den a conocer cuál es la actual situación de las negociaciones del Perú con Estados Unidos para la adquisición de aviones de combate F-16.

Los invitados a la sesión del grupo de trabajo, que preside la legisladora Karol Paredes, son el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez; el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno; y el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Carlos Pareja Ríos.

La sesión está programada para el lunes 4 de mayo, a las 3 p.m., en la sala Miguel Grau Seminario del Congreso de la República.

Nueva citación tras inasistencia

El pasado 27 de abril, la comisión de Defensa postergó la sesión informativa programada para ese día tras la inasistencia de los citados ministros para explicar la situación de la compra de aviones F-16, en el marco de las declaraciones que días antes ofreció el presidente José María Balcázar sobre ese tema, en el que anunció su intención de postergar la compra de las aeronaves.

Los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y el titular de la PCM no acudieron a la sesión de la comisión por tener actividades prioritarias, de acuerdo con una carta enviada por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros en la noche del 24 de abril.

Ante esa situación, la congresista Karol Paredes, titular de la comisión, consideró que la inasistencia de los ministros fue una “falta de respeto” hacia ese poder del Estado y la ciudadanía.

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