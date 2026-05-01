Resumen

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Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros, se encuentra entre los funcionarios citados a la Comisión de Defensa para el lunes 4 de mayo | Foto: PCM
Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros, se encuentra entre los funcionarios citados a la Comisión de Defensa para el lunes 4 de mayo | Foto: PCM
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

La comisión de Defensa Nacional del Congreso citó a tres integrantes del Gabinete ministerial para que den a conocer cuál es la actual situación de las negociaciones del Perú con Estados Unidos para la adquisición de aviones de combate F-16.