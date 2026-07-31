Juntos por el Perú dijo que seguirá investigaciones contra Julián Pérez Mallqui, diputado de Cusco detenido por presunta agresión contra una mujer. (Foto: Congreso)
Juntos por el Perú dijo que seguirá investigaciones contra Julián Pérez Mallqui, diputado de Cusco detenido por presunta agresión contra una mujer. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

La bancada de Juntos por el Perú se pronunció sobre el caso del diputado de sus filas Julián Pérez Mallqui, detenido ayer por presunta agresión física en flagrancia por la Policía Nacional en el distrito de San Miguel, y dijo que tomarán las medidas dentro de sus competencias tras las investigaciones y según su normativa interna.

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