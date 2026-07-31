La bancada de Juntos por el Perú se pronunció sobre el caso del diputado de sus filas Julián Pérez Mallqui, detenido ayer por presunta agresión física en flagrancia por la Policía Nacional en el distrito de San Miguel, y dijo que tomarán las medidas dentro de sus competencias tras las investigaciones y según su normativa interna.

La organización política emitió un comunicado donde informa que evaluará medidas disciplinarias según los resultados de las pesquisas fiscales. El partido reafirmó su rechazo a la violencia y su compromiso con el debido proceso.

“Seguiremos de cerca el desarrollo de las investigaciones y, en el ámbito de nuestras competencias, evaluaremos la adopción de las medidas que correspondan conforme a los resultaos de la investigación y a nuestras normas internas”, se lee en el pronunciamiento.

Juntos por el Perú dijo que seguirá investigaciones contra Julián Pérez Mallqui, diputado de Cusco detenido por presunta agresión contra una mujer.

Pérez Mallqui permanece bajo custodia policial y ya es parte de las investigaciones fiscales solo días después de su juramentación como diputado elegido de Cusco por las filas de Juntos por el Perú.

Julián Pérez Mallqui suma un caso a sus antecedentes judiciales

El incidente ocurrió en una vivienda de San Miguel, donde la policía actuó para detener en flagrancia al parlamentario luego de supuestamente haber agredido a una mujer en el inmueble, tras lo cual fue trasladado a la comisaría del sector.

Según pudo conocer El Comercio, el diputado cuenta con antecedentes al tener una condena de cuatro años y seis meses de prisión suspendida por el delito de lesiones culposas por haber atropellado a una madre y su hija en Cusco en febrero del 2024.

A ese caso se suman una condena de un año y ocho meses de prisión suspendida por falsa declaración y otra de dos años y seis meses de prisión suspendida por violencia familiar.

Las tres condenas las reportó en la declaración jurada de hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para postular a la Cámara de Diputados.