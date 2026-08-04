Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

Christian Aranda, diputado de Renovación Popular, presentó formalmente una denuncia contra Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados luego de su reciente detención en el distrito de San Miguel, tras ser acusado de agredir a su expareja.

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