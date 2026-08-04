Christian Aranda, diputado de Renovación Popular, presentó formalmente una denuncia contra Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados luego de su reciente detención en el distrito de San Miguel, tras ser acusado de agredir a su expareja.

A través de su cuenta en la red social X, Aranda sustentó su pedido de sanción administrativa contra el representante de Cusco. “Acabo de presentar una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados contra el diputado Julián Pérez Mallqui, solicitando la imposición de la máxima sanción prevista en el Reglamento del Congreso”.

#AHORA El diputado Christian Aranda (Renovación Popular) presentó ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados una denuncia por grave infracción a la ética parlamentaria contra el diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú. Pide suspensión de 120 días.… pic.twitter.com/O8ceHYYmfe — Erik Rivera (@ErikRivera__) August 4, 2026

Pérez Mallqui es investigado actualmente por la Fiscalía Suprema de Familia por el presunto delito de agresiones contra la denunciante de su caso cuatro días después de que juramentara al cargo como diputado de Juntos por el Perú.

El representante de Renovación Popular enfatizó que el Parlamento debe mantener estándares éticos elevados para recuperar la credibilidad ciudadana. “El Congreso no puede convertirse en refugio de quienes, con su conducta, deshonran la investidura parlamentaria y socavan la confianza de los peruanos en sus instituciones”.

Acabo de presentar una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados contra el diputado Julián Pérez Mallqui, solicitando la imposición de la máxima sanción prevista en el Reglamento del Congreso.



Los hechos denunciados han sido condenados por parlamentarios de… pic.twitter.com/wqDzVEioz0 — Christian Aranda (@carandavas) August 4, 2026

El petitorio de la denuncia solicita una suspensión de 120 días en el ejercicio del cargo y el correspondiente descuento de haberes. Según el documento, Pérez Mallqui habría vulnerado los principios de responsabilidad, integridad y justicia establecidos en el Reglamento del Congreso, afectando directamente la imagen institucional de la cámara ante la opinión pública.

Diputado Julián Pérez detenido en San Miguel

El diputado Julián Pérez Mallqui fue arrestado el 30 de julio tras ingresar al domicilio de la agraviada y, posteriormente, agredirla incluso dentro de la Comisaría de San Miguel.

Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)

Tras permanecer detenido 48 horas bajo la figura de flagrancia, el legislador fue puesto en libertad el pasado 1 de agosto y actualmente afronta el proceso judicial bajo comparecencia.

La Comisión de Ética deberá calificar la denuncia y determinar el inicio de una investigación oficial para recomendar una sanción al Pleno de la Cámara.