Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La congresista Katy Ugarte fue blindada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso 'Mochasueldos'. (Foto: Congreso)
La congresista Katy Ugarte fue blindada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso 'Mochasueldos'. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó las denuncias constitucionales contra la legisladora Katy Ugarte (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) por el presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho, caso conocido como ‘Mochasueldos’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

José Jerí: ¿Qué diligencias realizan las Fiscalías de la Nación y Anticorrupción en el caso de las visitas al despacho presidencial?
Política

José Jerí: ¿Qué diligencias realizan las Fiscalías de la Nación y Anticorrupción en el caso de las visitas al despacho presidencial?

Caso ‘Mochasueldos’: Subcomisión blinda a Katy Ugarte y archiva denuncia por presunto recorte de sueldos
Congreso

Caso ‘Mochasueldos’: Subcomisión blinda a Katy Ugarte y archiva denuncia por presunto recorte de sueldos

José Jerí: Las idas y vueltas en APP sobre la convocatoria a un pleno extraordinario
Política

José Jerí: Las idas y vueltas en APP sobre la convocatoria a un pleno extraordinario

José Jerí: Empresarios chinos citados por el Congreso para este miércoles: ¿qué deben aclarar ante Fiscalización?
Congreso

José Jerí: Empresarios chinos citados por el Congreso para este miércoles: ¿qué deben aclarar ante Fiscalización?