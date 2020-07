Un informe preliminar de la Contraloría General de la República advierte una serie de irregularidades en nueve órdenes de servicio pagadas a Richard Cisneros, mejor conocido como Richard Swing, por el Ministerio de Cultura. La documentación ya fue remitida a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Este informe evaluó los hechos relacionados a la contratación de Richard Swing, y determinó el inicio de un servicio de control posterior que está próximo a concluir estableciendo las responsabilidades administrativas, civiles y penales.

La Contraloría revisó las órdenes de servicio en el Ministerio de Cultura desde el 2018. Desde esa fecha, suman nueve los pagos realizados a Richard Swing que registran irregularidades, según el informe que ya se encuentra en manos de la comisión legislativa que indaga sobre el caso.

Área contratante Monto Descripción del servicio Año Secretaría General S/ 21.000 Promoción del uso de los espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura 2018 Secretaría General S/ 21.000 Identificación de actividades que permitan promover una cultura participativa utilizando los espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura 2018 Gran Teatro Nacional S/ 7.000 Intervención en actividades culturales con el fin de promover el uso de los espacios culturales del Gran Teatro Nacional 2019 Oficina de Comunicación S/ 7.000 Servicio de apoyo operativo para la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 2019 Oficina General de Recursos Humanos S/ 21.000 Organización y ejecución de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos 2019 Oficina General de Recursos Humanos S/ 8.000 Ejecución de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos 2019 Oficina General de Recursos Humanos S/ 27.000 Ejecución de eventos organizado por la Oficina General de Recursos Humanos 2019 Oficina General de Recursos Humanos S/ 33.400 Organización y ejecución de eventos de integración institucional a los colaboradores del Ministerio de Cultura 2020 Oficina General de Recursos Humanos S/ 30.000 Ejecución de actividades motivaciones a través de conferencias virtuales para mejorar rendimiento laboral personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura 2020 S/ 175.400

En la primera orden de servicio analizada, de julio del 2018, se le pagó S/21.000 a Richard Swing por promover el uso de espacios culturales de la sede institucional del Ministerio de Cultura.

El informe señala que la solicitud se realizó desde la Secretaría General, pese a que no estaba dentro del ámbito de sus funciones, además de establecer requisitos sin parámetros de medición. Del texto se desprende que algunos requisitos estaban hechos a la medida del proveedor.

Algunos otros requisitos ni siquiera los cumplía, y aún así fue contratado. “Advirtiéndose de la revisión al currículo de la referida persona, que obra en el expediente de contratación, que no cuenta con ningún tipo de experiencia en elaboración u organización de eventos; pese a ello las unidades orgánicas involucradas en su contratación no advirtieron tal irregularidad”, estipula el informe.

Otra orden de servicio de S/ 21.000 fue cobrada por Cisneros en el 2019 para la organización y ejecución de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos.

En este caso, el documento de Contraloría advierte que el proveedor -es decir, Swing- entregó un informe de sustentación que no contenía el desarrollo del programa para el concurso de talentos que se había contemplado, ni se adjuntó algún registro o publicidad del referido evento.

También debió entregar el sustento de un campeonato deportivo pero, según el informe, “no existe evidencia de su realización en el expediente de contratación”.

Para el 2020, Richard Swing cobró otra orden de servicio de S/33.400 por un evento de integración institucional para el personal del Ministerio de Cultura. El informe de la Contraloría indica que la difusión del evento a los trabajadores fue realizada por otra área y no por el proveedor, según las características del servicio contratado.

“Dos actividades no habrían sido realizadas por el proveedor sino por la Dirección General de Recursos Humanos”, precisa.

Seguidamente, el documento refiere otras irregularidades: “En las bases del concurso, supuestamente elaboradas por el proveedor se señaló que se recibirán las inscripciones hasta el 3 de marzo del 2020, estableciendo en la programación que la fecha de premiación sería el 12 de marzo del 2020; sin embargo, programó la visualización de los videos que los participantes debían enviar para el 24 y 25 de marzo de 2020 (después de la premiación) y lo que es peor aún y no resulta coherente, es que se programó el conocimiento de las bases para el 26 de marzo de 2020, después de la premiación y de la visualización de los videos; es decir después de culminado el concurso”.

La última orden de servicio que cobró Richard Swing -por S/ 30.000- fue en mayo 2020, por unas conferencias virtuales. Seis servidores del Ministerio de Cultura, incluidos en la lista de participantes, comunicaron que no tuvieron conocimiento ni asistieron.

Toda la información ya se encuentra en manos de la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga el caso. Durante el interrogatorio que le realizó la comisión, en junio pasado, Richard Swing consideró que cumple con “todos los requisitos” para ser contratado en el Ministerio de Cultura y, además, que si trabajó en la producción de un Grammy Latino también puede hacerlo en la mencionada institución.

“Si he trabajado en la producción y elaboración para un Grammy Latino, ¿no voy a poder trabajar en el proyecto de un ministerio? Por supuesto que sí. Todo lo que he desarrollado ha sido mi carácter, mi pasión, pensando en mi persona para el ministerio. Siempre pesando en lo mejor. A mí me mandaron hacer un trabajo de investigación totalmente artística”, declaró.

Richard Swing contestó preguntas en la Comisión de Fiscalización.