Jorge Del Castillo: la cuestión de confianza no debe ser negativa El legislador aprista consideró que la población espera "resultados y no salidas legalistas" sobre si el pedido del mandatario es viable o no

