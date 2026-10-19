Catherin Palomino es diputada de Juntos por el Perú. (Foto: Facebook Catherin Palomino)
Catherin Palomino es diputada de Juntos por el Perú. (Foto: Facebook Catherin Palomino)
Por Redacción EC

La Comisión de Ética aprobó este lunes 19 de octubre iniciar una investigación contra la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, por presunta vulneración al ejercicio inadecuado de su investidura y de su función parlamentaria.

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