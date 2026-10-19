La Comisión de Ética aprobó este lunes 19 de octubre iniciar una investigación contra la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, por presunta vulneración al ejercicio inadecuado de su investidura y de su función parlamentaria.

A Palomino Casavilca e le imputa haber solicitado a los trabajadores de su despacho asumir el costo de tarjetas de presentación, cuadros y alimentos.

El informe de calificación que recomienda declarar procedente la respectiva denuncia y disponer el inicio de la etapa de investigación fue aprobado por mayoría: 5 votos a favor y 1 abstención, este último de Jessica Pérez Quispe (Juntos por el Perú).

De otro lado, la comisión también aprobó iniciar investigación contra el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) por presuntamente haber contratado a una ciudadana, con la cual tendría una relación afectiva, en el cargo de técnico.

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El informe de calificación señala que esta acción constituiría una vulneración al reglamento del Congreso de la República y a las normas legales que establecen dicha prohibición. Fue aprobado por unanimidad (6 votos).

Cabe mencionar que la Comisión de Ética también aprobó -por mayoría- el informe final que recomienda al pleno suspender por 120 días en el ejercicio de sus funciones a Pérez Mallqui por la agresión física y emocional contra su expareja en una comisaría de San Miguel.

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La propuesta fue debatida la tarde de este lunes por el grupo de trabajo que encabeza Henry Albañil (Partido Cívico Obras) y aprobada por cinco votos a favor y 1 en contra, de Juntos por el Perú, la bancada de Julián Pérez.

“Debido a que se encuentra todavía en un proceso de investigación en contra”, exclamó la diputada Jessica Pérez Quispe, quien además es vicepresidenta de la Comisión de Ética.