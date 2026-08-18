La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, fue elegida presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados este martes 18 de agosto. Esto a pesar de los cuestionamientos en su contra por sus vínculos políticos con el expresidente Pedro Castillo, mensajes de WhatsApp de contenido intimidatorio que le fueron atribuidos y, según denunció “Cuarto poder”, operar un negocio textil sin licencia de funcionamiento en Huancavelica.

La diputada y abogada de 34 años integra el sector de Juntos por el Perú más cercano a Castillo, denominado bloque castillista. Incluso, durante su campaña y juramentación como parlamentaria hizo explícita su defensa del exmandatario, condenado a 11 años de prisión por el golpe de Estado que dio en diciembre del 2022.

Una fuente de El Comercio señaló que Juntos por el Perú viene distribuyendo las presidencias de las comisiones entre el sector cercano a Castillo y los militantes del partido. La bancada presidirá Justicia, Constitución, Energía y Minas y Acusaciones Constitucionales.

Según la fuente, Palomino, dirigente de Todo con el Pueblo y cercana al expresidente, tenía prioridad para asumir una presidencia y mostró mayor disposición para ocupar el cargo que otros miembros del bloque castillista.

En Todo con el Pueblo ocupa el cargo de secretaria nacional de Juventudes. Fotografías que difundió en Facebook durante el 2024 la muestran participando en actividades destinadas a captar afiliados de esa organización. En la misma red social utilizó imágenes de Castillo para promocionar su candidatura a la Cámara de Diputados.

En las elecciones congresales obtuvo más de 11 mil votos preferenciales en Huancavelica, resultado que le permitió acceder a una curul para el periodo 2026-2031.

Palomino juró como diputada de Juntos por el Perú por Huancavelica en julio pasado con una frase dedicada al expresidente: “Por la libertad del mejor presidente del Perú, José Pedro Castillo Terrores”.

Además, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que realizó 61 visitas al exmandatario en el penal de Barbadillo entre octubre del 2024 y febrero del 2026..

El primer registro corresponde al 29 de octubre del 2024. Ese día ingresó dos veces al penal. En la primera visita fue registrada como “amiga” y permaneció entre las 9:26 a.m. y las 11:11 a.m. Luego volvió a ingresar, esta vez como “abogada”, entre las 11:12 a.m. y las 11:25 a.m.

Las visitas continuaron durante los meses siguientes. En el 2025 registró una visita en abril, cuatro en mayo, cuatro en junio, siete en julio, seis en agosto y otras siete en septiembre.

Varias de esas visitas coincidieron con el horario de trabajo que Palomino tenía en el Congreso. En ese momento se desempeñaba como trabajadora de confianza en despachos parlamentarios. En el portal de Transparencia no aparecen descuentos salariales asociados a esas ausencias.

Cambio interno

El cargo que ahora ocupa Palomino estaba previsto inicialmente para su colega de bancada Alejandro Manay, maestro y dirigente sindical, como adelantó recientemente El Comercio. Sin embargo, fuentes de Juntos por el Perú señalaron que finalmente se desistió de su designación.

En enero del 2023, Manay fue detenido por la Policía en Ayacucho por su presunta participación en acciones violentas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

En aquella oportunidad, el general PNP Óscar Arriola informó que Manay y otros seis detenidos eran investigados desde julio del 2022 por el presunto delito de pertenencia a una organización terrorista. No obstante, durante la última campaña electoral, el ahora diputado sostuvo que se trató de una detención arbitraria.

El diputado César Holguín (Ahora Nación), integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, aseguró a El Comercio que la elección de Palomino no le sorprendió. “Juntos por el Perú tenía consenso para dirigir esa comisión”, señaló. Consultado sobre el cambio de Palomino en lugar de Manay, respondió: “Eso pasa al interior de cada bancada, no me sorprendió”.

La Comisión de Justicia ha quedado instalada para el periodo parlamentario 2026-2027. El diputado Edgar Gonzales Polar, del Partido del Buen Gobierno, asumió como vicepresidente, mientras que Indira Huilca Flores fue elegida secretaria.