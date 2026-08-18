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Resumen

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La diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, fue elegida presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados este martes 18 de agosto. Esto a pesar de los cuestionamientos en su contra por sus vínculos políticos con el expresidente Pedro Castillo, mensajes de WhatsApp de contenido intimidatorio que le fueron atribuidos y, según denunció “Cuarto poder”, operar un negocio textil sin licencia de funcionamiento en Huancavelica.

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