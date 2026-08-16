La diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) tiene un negocio textil en la ciudad de Huancavelica que opera sin tener la debida licencia de funcionamiento, según denunció “Cuarto Poder”.

Según el dominical, se trata de un taller textil que funciona a puertas cerradas, fuera del radar de fiscalización y con la alta posibilidad de burlar los controles tributarios de la Sunat.

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Además, no contaría con medidas de seguridad, ni con la verificación de estructuras e instalaciones eléctricas, y sin la constatación de poseer equipos de protección contra incendios.

El negocio en cuestión se ubica en la casa de la integrante de Juntos por el Perú (JP), ubicada en el jirón 5 de agosto del barrio San Cristóbal. El lugar fue promocionado por Palomino en uno de sus videos de campaña.

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“No hay. No aparece, sino encantado”, dijo Macario de la Cruz, de la Subgerencia de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, al ser consultado sobre la existencia de la licencia de funcionamiento.

“No hay ninguna licencia con esa dirección”, añadió el funcionario municipal, quien advirtió que Catherin Palomino podría ser pasible de una sanción económica y la clausura de su negocio particular.

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En tanto, para el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, este hecho constituiría indicios suficientes para que el Ministerio Público inicie una investigación de oficio contra la diputada de JP.

Cabe indicar que “Cuarto Poder” intentó comunicarse con la diputada, quien es asidua visitante del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en el penal Barbadillo de Ate, pero evitó responder.

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