Catherin Palomino es diputada de Juntos por el Perú. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Catherin Palomino es diputada de Juntos por el Perú. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

La diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) tiene un negocio textil en la ciudad de Huancavelica que opera sin tener la debida licencia de funcionamiento, según denunció “Cuarto Poder”.

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