Un exasesor de la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) denunció que la legisladora direcciona el presupuesto que piden los gobiernos regionales o las alcaldías al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según reveló “Panorama”.

Según el dominical, el exfuncionario, cuyo nombre prefiere mantener en reserva, dijo que esa fue la versión que le dio la propia Palomino Casavilca, razón por la cual necesitaba “personas leales” en su despacho.

“Nosotros gestionamos. Al momento de gestionar estos proyectos a nosotros nos cae un porcentaje, ese es el verdadero negocio del Congreso (…) Es lo que me dijo, que ese es el verdadero negocio”, expresó.

Según su relato, los visitantes del despacho de la diputada de JP en Huancavelica recibían entre 100 y 300 soles. Mencionó, entre ellos, al presidente de la comunidad de Santa Rosa, a quien se le habría entregado 500 soles.

Quienes habrían asumido dichos pagos eran los colaboradores, en este caso los trabajadores del despacho de Catherin Palomino, quienes usaban el dinero de su sueldo, dinero que la diputada nunca devolvió.

El asesor de confianza trasladaba a Palomino Casavilca hacia sus extensas, sospechosas y excesivas visitas al golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en el penal Barbadillo de Ate.

“Yo la llevaba. casi siempre entraba a las 9 de la mañana y salía entre las 4 o 5 (de la tarde)”, mencionó. En una oportunidad, cuando se malogró su camioneta, alquiló una por S/2.000. El dinero, según detalló, también salió de sus bolsillos.

El exasesor narró también que si la diputada no pedía, era coaccionado por una de sus compañeras, todo por encargo. Cuando se negaba a dar más dinero, la intermediaria le ponía las cosas claras.

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“‘Si es que tú no me vas a dar esa cantidad de dinero, lo que se ha enviado las cosas a Huancavelica, yo voy a hablar mañana con la Dra. y va a ser la última vez que tú y yo estamos conversando’. Es como que amenazándome”, refirió.

Los gastos que tenían que sufragar eran varios, desde viáticos hasta los carteles de la oficina descentralizada en Huancavelica, además del pago de un mes de luz y agua de ese local.

Se pronuncia

Al ser consultada, Catherin Palomino ha negado todo, por escrito. “El señor jamás me acompañó a semana de representación”, indicó. Sin embargo, fotos sacadas del Facebook oficial de la diputada parecen desmentirla, pues aparece junto al denunciante.

Sobre los gastos, Palomino Casavilca ha compartido fotografías de chats y dice que “pagaba todo de inmediato”.

El exasesor también se mostró dispuesto a contarle todo a las autoridades competentes. “Yo tengo toda mi verdad, tengo mis evidencias. Todo. Todo lo que con ella he hablado todo lo que ella me mandó a hacer”, aseveró.