Catherin Palomino es diputada de Juntos por el Perú por la región Huancavelica. (Foto: Congreso)
Catherin Palomino es diputada de Juntos por el Perú por la región Huancavelica. (Foto: Congreso)
/ cesar cox
Por Redacción EC

Un exasesor de la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) denunció que la legisladora direcciona el presupuesto que piden los gobiernos regionales o las alcaldías al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según reveló “Panorama”.

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