La diputada Catherin Palomino es diputada de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Justicia. (Foto: Facebook Catherin Palomino)
La diputada Catherin Palomino es diputada de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Justicia. (Foto: Facebook Catherin Palomino)
Por Redacción EC

La bancada de Renovación Popular pidió a la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) evaluar su continuidad al frente de la Comisión de Justicia de la cámara baja tras ser implicada en supuestos cobros indebidos a trabajadores de su despacho y presunto direccionamiento de obras públicas.

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