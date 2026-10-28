La bancada de Renovación Popular pidió a la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) evaluar su continuidad al frente de la Comisión de Justicia de la cámara baja tras ser implicada en supuestos cobros indebidos a trabajadores de su despacho y presunto direccionamiento de obras públicas.

En un comunicado, expresó su “preocupación” e “indignación” ante las presuntas exigencias de aportes económicos a trabajadores del despacho para cubrir gastos vinculados a la actividad parlamentaria, así como por los supuestos cobros de porcentajes para gestionar recursos para obras públicas.

“Solicitamos a la Comisión de Ética Parlamentaria que evalúe el inicio de una investigación de oficio por estos nuevos hechos, sin perjuicio del procedimiento en curso, a fin de determinar las responsabilidades que correspondan, respetando el debido proceso”, expresó.

“Consideramos pertinente que la diputada Palomino evalúe su continuidad en la presidencia de la Comisión de Justicia mientras duren las investigaciones, a fin de preservar la confianza ciudadana en dicha comisión”, agregó.

#COMUNICADO | ¡No permitiremos más impunidad en el Parlamento! 🇵🇪 Ante las graves revelaciones que involucran a la diputada Catherin Palomino en cobros indebidos a trabajadores de su despacho y presunto direccionamiento de obras públicas, la Bancada de Diputados de Renovación Popular solicita a la Comisión de Ética iniciar una investigación de oficio inmediata y exige que la referida legisladora dé un paso al costado en la presidencia de la Comisión de Justicia mientras duren las indagaciones. El Congreso se respeta y los recursos de los peruanos no se negocian. — Bancada Diputados Renovación Popular (@diputados_rp) October 28, 2026

Como se recuerda, un exasesor de Palomino Casavilca denunció que la legisladora direcciona el presupuesto que piden los gobiernos regionales o las alcaldías al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según su versión difundida por “Panorama”, el exfuncionario, cuyo nombre prefiere mantener en reserva, dijo que esa fue la versión que le dio la propia Catherin Palomino, razón por la cual necesitaba “personas leales” en su despacho.

Según su relato, los visitantes del despacho de la diputada de JP en Huancavelica recibían entre 100 y 300 soles. Mencionó, entre ellos, al presidente de la comunidad de Santa Rosa, a quien se le habría entregado 500 soles.

Quienes habrían asumido dichos pagos eran los colaboradores, en este caso los trabajadores del despacho de Catherin Palomino, quienes usaban el dinero de su sueldo, dinero que la diputada nunca devolvió.

Al ser consultada, Palomino negó todo, por escrito. “El señor jamás me acompañó a semana de representación”, indicó. Sin embargo, fotografías sacadas del Facebook oficial de la diputada parecen desmentirla, pues aparece junto al denunciante.

Sobre los gastos, Catherin Palomino ha compartido fotografías de chats y dice que “pagaba todo de inmediato”.