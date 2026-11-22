La diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) contrató como asesor a César Figueredo, exabogado del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y que respaldó a Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, Figueredo Muñoz es consejero, mano derecha y defensor de Vizcarra Cornejo. Según el Portal de Transparencia del Congreso, es asesor principal de Palomino Casavilca con un sueldo mensual de S/14 mil.

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“Ella me pide apoyo y yo la apoyo, es parte del trabajo profesional”, dijo Figueredo, quien se mostró a favor del indulto a favor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y de la libertad de Vizcarra Cornejo.

“Creo que debe verse (la posibilidad de indulto de Castillo), creo que la reconciliación es importante. (Sobre Martín Vizcarra) creo que va a salir porque el proceso judicial que tuvo no fue perfecto”, manifestó.

Figueredo, que también ha visitado en varias oportunidades a Martín Vizcarra en el penal Barbadillo, explicó que su labor consiste en revisar los proyectos de ley. Su contratación se concretó en octubre último.

Al ser consultada sobre el tema, la diputada Catherin Palomino esquivó cualquier respuesta y hasta se mostró agresiva: “¿A uste qué te importa?“.

Pese a que negó tener una amistad con Castillo Terrones, Figueredo fue captado visitando a Vizcarra, mientras que en paralelo Palomino Casavilca hacía lo propio con el golpista exmandatario.

“No es algo que se haya evaluado (una posible alianza entre Perú Primero y Juntos por el Perú). El partido Perú Primero está a pocos días de perder su inscripción y si algo se ve en el futuro, se verá en el futuro. Todavía no hay nada”, aseveró.

Cabe indicar que según su récord fiscal, César Figueredo aparece investigado por peculado y omisiones ilegales. El hombre cercano a Vizcarra también negó estar apoyando algún proyecto de ley para otorgar amnistía al expresidente.

No obstante, Figueredo confirmó que Perú Primero apoyó en la segunda vuelta a Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las recientes elecciones generales.