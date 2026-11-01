Una serie de chats del despacho de la diputada Catherine Palomino (Juntos por el Perú) revela presiones atribuidas al golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) para contratar personal en el Congreso, según denunció “Panorama” este domingo.

De acuerdo con el dominical, se trata de una serie de conversaciones entre la legisladora y Marco Paliza, ex asesor 2 y ex brazo derecho de Palomino Casavilca, donde hablaban del futuro del personal del despacho.

Allí hablaban de rotar al equipo de trabajo cada tres meses por pedido expreso del exmandatario e incluso se menciona que Castillo exigía dos puestos laborales para personas de su confianza.

“Ya el presi me ha exigido y me ha dado dos nombres. No sé ni cómo decirle que no. Ayer hasta las 11 hemos hablado. Me ha hecho sentir bien mal porque me dijo que estaba igual o peor que todos. Que me acuerde por quien llegué, pero si no tenía conciencia, que no lo haga, que nunca más me lo pedirá”, escribió la diputada.

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Cabe indicar que Paliza es el exasesor que denunció los pagos indebidos que tenía que hacer para la diputada de Juntos por el Perú, con tal de mantener su trabajo en su despacho.

Además, uno de los principales intereses del despacho de Catherine Palomino era obtener representación en la Comisión de Presupuesto, donde se decide entregar o no la plata para las obras de los alcaldes.

“Uno de nuestros objetivos es lograr representación en la Mesa Directiva y en comisiones estratégicas, teniendo como prioridad la comisión de presupuesto (…) se requiere evaluar desde ahora las acciones, alianzas y estrategias que nos permitan alcanzar dicho objetivo”, escribió Mishell Muguerza, una trabajadora de su despacho.

Lo que llama la atención es que al revisar de inicio a fin ese chat grupal, la diputada pedía tener a su disposición los números de los alcaldes y presidentes de las comunidades campesinas de Huancavelica.

“La diputada me dijo que el verdadero negocio en el congreso era gestionar los proyectos de los alcaldes y a nosotros nos caía un porcentaje”, expresó Marco Paliza al dominical.

“Me daba como una especie de inducción de cómo se trabajaba, cómo se enviaban los oficios (…) y en eso ella me comentó ese tema”, agregó el exasesor de Catherin Palomino.