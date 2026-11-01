Revelan chats de la diputada Catherin Palomino con supuestas presiones del expresidente Pedro Castillo. (Foto: Composición El Comercio)
Revelan chats de la diputada Catherin Palomino con supuestas presiones del expresidente Pedro Castillo. (Foto: Composición El Comercio)
Por Redacción EC

Una serie de chats del despacho de la diputada Catherine Palomino (Juntos por el Perú) revela presiones atribuidas al golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) para contratar personal en el Congreso, según denunció “Panorama” este domingo.

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