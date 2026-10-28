En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, la diputada Cecilia Chacón (Fuerza Popular) se mostró a favor de que el senador Jorge Gavidia se sume a su bancada en la cámara alta, luego de renunciar al Partido del Buen Gobierno por haber apoyado otorgar las facultades para el Gobierno en Fenómeno El Niño y seguridad.

Indicó que Gavidia podría no solo sumarse a la bancada fujimorista, sino a cualquier otro grupo parlamentario donde considere que puede sumar y trabajar por el pueblo peruano en los próximos cinco años.

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“No soy senadora, pero estaría encantada para él o cualquiera que pueda sumar y esté en desacuerdo con el sabotaje que hacen sus partidos. Puede ser Fuerza Popular o donde él considere que pueda sumar y pueda realmente trabajar para lo que lo han elegido, que es el pueblo peruano”, expresó.

Como se recuerda, Jorge Gavidia anunció su salida del Partido del Buen Gobierno luego de que Jorge Nieto, líder de la agrupación, adelantara el inicio de un proceso disciplinario en su contra por haber votado a favor de otorgar facultades al Ejecutivo.

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Gavidia explicó que decidió alejarse de la agrupación porque prefería “no seguir haciendo daño” al partido al mantener posiciones distintas a las de su bancada. A su juicio, hubo “mezquindad” en el Senado al analizar la solicitud del Ejecutivo.

Niega salida de Galarreta

De otro lado, Chacón de Vettori descartó un posible cambio del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, por un supuesto descontento en el Gobierno con su gestión en la delegación de facultades.

“Yo descarto totalmente que se esté siquiera pensando o evaluando cambiar al premier. El premier es el primer vicepresidente y fuera de eso es el secretario general del partido, es una persona que tiene mucha experiencia en política y que está trabajando bastante de la mano de la presidenta y bastante bien”, subrayó.

Aseveró que en el tema de las facultades el primer ministro tuvo una ronda de reuniones constantes y en más de una oportunidad tanto con las bancadas del Senado como con la Cámara de Diputados.