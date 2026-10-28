Cecilia Chacón es diputada de Fuerza Popular. (Foto: Captura "Tenemos Que Hablar")
Cecilia Chacón es diputada de Fuerza Popular. (Foto: Captura "Tenemos Que Hablar")
Por Redacción EC

En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, la diputada Cecilia Chacón (Fuerza Popular) se mostró a favor de que el senador Jorge Gavidia se sume a su bancada en la cámara alta, luego de renunciar al Partido del Buen Gobierno por haber apoyado otorgar las facultades para el Gobierno en Fenómeno El Niño y seguridad.

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