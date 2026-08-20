La diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, expresó su respaldo a la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y resaltó que se haya brindado una hoja de ruta en base a un balance que el Gobierno ha planteado sobre la situación en la que reciben el país.

“Dice que se tiene que tomar acción y que debemos tener resultados y la pregunta es, primero, saber cómo han dejado la casa, debemos saber dónde están los problemas más urgentes porque no solo se trata de resolver lo urgente, si no de cerrar brechas que en estos últimos diez años se han agrandado en este país”, indicó.

La sesión plenaria, dirigida por Oscar Reto (Partido del Bueno Gobierno) se realiza en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución y sin una posterior cuestión de confianza, pero sí con la presentación de Galarreta y de su Gabinete Ministerial.

La vocera de Fuerza Popular comentó que lo que se puede exigir al Gobierno a 20 días del inicio de su gestión es una dirección, una hoja de ruta un una decisión política porque “durante los últimos diez años no han avanzado” en combatir la problemática del país.

“Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando el día de hoy, pero ese es el punto de inicio para el cambio”, reiteró para luego felicitar al gabinete de Luis Galarreta y al Ejecutivo por lo que calificó que se están tomando acciones inmediatas en las zonas de riesgo por El Niño.

Cierre del discurso de Galarreta ante diputados

Luis Galarreta reconoció en su mensaje final que el Parlamento ejerce control político y no ejecuta de forma directa obras públicas, agua potable ni títulos de propiedad. No obstante, instó a los diputados a coordinar con los ministros para destrabar los obstáculos administrativos locales.

Finalmente, el premier ratificó el compromiso del Gobierno de asumir sus funciones sin excusas, con firmeza y sentido de urgencia. Aseguró que la gestión de Keiko Fujimori no administrará las crisis, sino que tomará decisiones para dejar un país estable a las futuras generaciones.

Primer ministro Luis Galarreta dice que recibieron el país desordenado

Luis Galarreta informó sobre el aparato público y sostuvo que recibieron “un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”. Según denunció, la estructura estatal se encuentra entrampada por una burocracia ineficiente que actúa de forma tardía ante la delincuencia y las emergencias climáticas.

Luis Galarreta se presenta ante la Cámara de Diputados para hacer una exposición de lineamientos del gobierno. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

“El Perú no está mal porque no sepamos cuáles son sus problemas, ni porque la democracia, la libertad individual o la libertad económica hayan fracasado. Está mal porque durante demasiado tiempo f