Por Redacción EC

La diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, expresó su respaldo a la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y resaltó que se haya brindado una hoja de ruta en base a un balance que el Gobierno ha planteado sobre la situación en la que reciben el país.

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