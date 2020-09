Cecilia García (Podemos Perú, Lima) es la congresista más polémica de este periodo. Sus embates no distinguen funcionarios privados, ministros y hasta sus propios colegas. Ya sea en la sede legislativa, desde su casa a través de las sesiones virtuales, o en su espacio en una radio local, García se ha convertido en el principal dolor de cabeza de varios políticos y empresarios.

PARA SUSCRIPTORES: Presidente Martín Vizcarra ya observó 15 leyes y las devolvió al Congreso

Rastrear el pasado político oficial de Cecilia García, además de las fotos que circulan en redes, no es sencillo. Depende con qué número de DNI la busques. Si uno revisa sus declaraciones juradas presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, registra dos números distintos en las elecciones subnacionales del 2018 y las congresales extraordinarias del 2020.

Con el número de DNI que consignó para ser congresista, no figura antecedentes en los registros del JNE. En cambio, con el DNI que presentó en el 2018 para ser alcalde provincial, figura que en el 2004 intentó afiliarse en el desaparecido partido Proyecto País, pero no cumplió los requisitos, y entre el 2017 y 2019 militó en Todos por el Perú. A este último renunció en octubre del año pasado, justo dentro del plazo para poder postular al Congreso con Podemos Perú.

En sus dos números de DNI -además de la diferente numeración- cambia el orden de sus nombres. En el del 2018 es “Cecilia Jaqueline” y en el del 2020, “Jaqueline Celicia”.

Al respecto, la legisladora explicó que su madre cometió errores al momento de registrar su partida en Junín. “Cuando la Reniec hace la digitalización encuentra mi acta en la provincia, yo me enteré a destiempo no tuve oportunidad de solucionarlo, sé que otras personas lograron rectificar los datos y mantener su DNI, a mí se me vencieron todos los plazos y tuve que reinscribirme nuevamente” , explicó a El Comercio.

En ese sentido, negó que se trate de un cambio de identidad. Incluso contó que, tras la reinscripción, tuvo una serie de problemas con los registros de sus propiedades, sus estudios, y hasta de sus hijas. “Aún mis hijas no son mis hijas legalmente, estoy en ese proceso”, afirmó.

Desde Reniec informaron a este Diario que, en el año 2018, “como resultado de un proceso de fiscalización que realizan de manera permanente, se canceló la inscripción del primer DNI de la legisladora García registrado en el distrito de Heroínas Toledo en la Concepción, en Junín”. La cancelación fue por datos falsos.

“Mi mamá es iletrada y la persona que la atendió también, ambos tuvieron que viajar a la provincia a buscar un escribano, ahí viene el error de los datos” , alegó García.

DNI consignado en el 2018





DNI consignado en el 2020

En el 2018, García postuló sin éxito a la alcaldía provincial de Junín con Alianza para el Progreso, pero sin afiliación partidaria de por medio. En redes sociales han circulado fotos con miembros de Fuerza Popular, de las cuales la misma legisladora solo ha reconocido la veracidad de una imagen donde sale junto a excongresista de Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori.

“Chapa tu choro”

En el 2015, Cecilia García creó una página en Facebook con el nombre “Chapa tu choro”. Su campaña empezó en Huancayo, cuando la Policía dejó libre a un delincuente que fue capturado in fraganti dentro de una vivienda.

En declaraciones brindada a RPP Noticias en ese entonces, García explicó que además -junto a sus vecinos- decidieron colorar en su vecindario una banderola con la frase: “Ratero, nosotros no llamamos a la comisaría, te vamos a linchar”. Luego, esto devino en una serie de mensajes más agresivos, que el mismo Ministerio del Interior intentó contrarrestar con una campaña denominada “Chapa tu choro, pero ponlo en manos de la justicia”.

“Hay más de 100 páginas de “Chapa tu choro” y son expresiones de la población. Quien debe de venir a poner orden no soy yo. (...) Yo pienso que todo desbordó y expresa en redes sociales la indignación que sentimos todos”, mencionó García en RPP Noticias.

Tanto en dicha radio como en medios locales de Huancayo, la creadora de la polémica campaña reveló su interés por postular al Congreso. Lograría su cometido poco más de cuatro años después.

En la mira

Una vez instalada en el Congreso, Cecilia García también ha desbordado con su estilo poco cortés que se empezó a reflejar desde mayo, cuando en la sesión de investidura del entonces primer ministro, Vicente Zeballos, encendió su micrófono para interrumpir la intervención de la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

“Solo para millonarios”, fue la frase que soltó García para interrumpir cuando la titular del MEF explicaba los alcances del programa Reactiva Perú.

Filtraciones en el Congreso: El Caso Cecilia García

Los ataques de la legisladora de Podemos Perú contra la titular del MEF se repitieron a lo largo de los siguientes meses.

En la sesión de interpelación, el pasado 7 de agosto, dijo: “¿De quién es el Banco Central de Reserva del Perú? Porque usted dijo en su último presentación que el dinero del Banco Central de Reserva del Perú no era de los peruanos, era de los privados. si usted ya puso el Banco Central de Reserva a nombre de sus amigos, los poderosos, a los que usted de rodillas, con rodillas les sirve, al menos notifíquenos”.

Al director del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, lo ha calificado como “amigo de las AFP”.

Cecilia García fue cuestionada por las frases que usó con la ministra de Economía, María Antonieta Alva

Pero la ministra Alva y Velarde no son los únicos funcionarios que han sufrido el trato poco cortés de García.

El pasado 21 de agosto, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz se presentó al Congreso para sostener una reunión con el presidente del Congreso Manuel Merino. Al salir del despacho de la presidencia, la legisladora García lo abordó para reclamarle por qué no la recibía en su despacho. Según fuentes presentes en ese ambiente legislativo, la congresista utilizó el término “gringuito” para referirse al alcalde, quien le pidió calma y le brindó su contacto para coordinar una reunión.

Otro de los episodios polémicos de la vocera alterna de Podemos Perú fue durante el mensaje presidencial del 28 de julio. Mientras el presidente Martín Vizcarra daba su discurso en la sesión solemne, García sacó un cartel que llevaba la frase “ONP Dignidad”.

Cecilia García, de la bancada Podemos Perú, presentó un cartel con la frase "ONP Dignidad" durante el mensaje presidencial de 28 de julio.





En conversación con este Diario, la legisladora García aseguró que no cambiaría su estilo. “Creo que están acostumbrados que las personas como yo, me han calificado es ordinaria, chavetera, vulgar, pueblerina, etc., les hable a ellos de jefecito, por eso les incomoda las formas” .

En esa línea, añadió que son los demás quienes deben aprender a ser “tolerantes”. “Me satisface, me alegra que sepan grande y fuerte cómo pensamos los peruanos, del Perú profundo, a quienes los “poderosos” llaman ignorantes, terroristas, populistas; sin mostrar ni un ápice de tolerancia y respeto, sin ser democráticos”, añadió.

El presidente del Congreso, Manuel Merino, ha pedido ponderación en más de una ocasión, pero más allá de eso no ha sabido contener los excesos de García en el pleno. En una entrevista a TV Peru, Merino la calificó como “emotiva” y refirió que debía “medir sus palabras”.

Otros legisladores como César Combina (Alianza para el Progreso, Junín) han optado por presentar denuncias. “Desde el inicio de este Congreso he sido objeto de sus ataques y difamaciones. Este es un comportamiento nada ético y también un delito (…) Ahora me califica de lobbista de las AFP, pese a que he demostrado mi trabajo en favor de los aportantes y exaportantes”, alegó Combina en RPP Noticias.

En la Comisión de Ética ya se analizó una denuncia por malos tratos. “Durante todo el tiempo de su recorrido estuvo alterada y prepotente, negándose a usar el equipo de protección” , decía la denuncia presentada por el director del Hospital de Huaycán, Jorge Alcides Loayza. Sin embargo, la denuncia fue archivada. En tanto, un reportaje de Panorama mostró cómo la vocera alterna de Podemos regalaba turrones a uno manifestantes en medio de un tumulto, pese a la prohibición de aglomeraciones por el coronavirus.

La legisladora García también cuenta con una programa radial llamado “En defensa de la verdad”. En uno de sus programas, mencionó la posibilidad de una “quema de bancos”.

La agenda económica

La legisladora Cecilia García ha presentado ocho proyectos en lo que va de su periodo legislativo, de los cuales cinco son de corte económico.

De las iniciativas económicas, cuatro están referidas al sistema pensionario, y la restante tiene que ver con los bancos.

Iniciativas económicas presentadas por la congresista Cecilia García Fecha Último estado Dispone modificaciones al sistema privado de pensiones estableciendo pérdidas compartidas. 12 de mayo En comisión Habilita a los afiliados a la ONP a solicitar el 100% de sus aportes. 14 de mayo Autógrafa que habilita el retiro de s/ 4.300 (1 UIT) Preserva la intangibilidad para el retiro del 25% de las AFP. 16 de mayo Ley Sancionar la usura y facultar al Banco Central de Reserva del Perú, a establecer el límite máximo para el cobro de tasas de interés. 12 de agosto En comisión Propone estableceer un Régimen Especial Facultativo de devolución total (100%) de aportes del sistema privado de pensiones del afiliado que no registra aportes ni retenciones por más de seis (6) meses consecutivos. 26 de agosto En comisión

García es secretaria en la Mesa Directiva en la comisión especial encargada de proponer el proyecto de reforma del sistema pensionario. Además de ser accesitaria en las comisiones de Economía y Defensa del Consumidor.

La agenda de la legisladora García es clara y cuenta con el respaldo de José Luna, su colega de bancada quien viene impulsando la agenda pensionaria desde Codeco. En los últimos meses, ambos han acaparado el protagonismo de Podemos, que hasta hace unos meses era monopolio de Daniel Urresti.

No en vano han aparecido imágenes de carteles lanzando a Cecilia García como candidata presidencial al 2021.

Imagen de cartel que circula en redes sociales promocionando candidatura de legisladora de Podemos Perú.

VIDEO RECOMENDADO

Manuel Merino considera que presidente Martín Vizcarra debería presentarse ante Fiscalización