César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, principal socio político del Gobierno y gobernador regional de La Libertad, anunció en sus redes sociales que el Congreso le entregó un “reconocimiento” por su “labor parlamentaria”.
A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), Acuña Peralta publicó una imagen con el presidente del Parlamento Nacional, José Jerí (Somos Perú), y dijo sentirse “profundamente honrado” por el diploma recibido.
“Me siento profundamente honrado por el reconocimiento que me otorgó el Congreso a mi labor parlamentaria. Serví como parlamentario en dos periodos y este galardón reafirma mi compromiso con la consolidación democrática y el progreso del país”, escribió en la red social.
Cabe indicar que César Acuña fue congresista de Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular), al ser elegido para el cargo con 23,852 votos en las elecciones generales del 2000.
Tras juramentar al cargo, Acuña Peralta renunció a la bancada del partido fundado por Luis Castañeda Lossio. Fue reelegido en el cargo por Unidad Nacional para el periodo parlamentario 2001-2006.
En diciembre del 2001 fundó su propio partido, Alianza para el Progreso (APP), con el cual fue elegido alcalde de Trujillo en dos periodos y luego gobernador regional de La Libertad.
