El gobernador de La Libertad y fundador de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, defendió al presidente del Congreso, Alejandro Soto, y cuestionó a los medios de comunicación por informar sobre denuncias en su contra y los procesos judiciales en los cuales está involucrado.

“Todo este tipo de comentarios de los medios, ojo, están generando una crisis política que afecta a los peruanos”, dijo ante la prensa luego de participar en una reunión con parlamentarios en el Palacio Legislativo este martes.

“Desde el día 26 de julio hasta ahora todos los días, comentarios y comentarios del presidente del Congreso. ¿Quién está perdiendo? Está perdiendo el país porque este tipo de comentarios no ayudan para que haya inversión”, agregó.

Acuña Peralta aseguró que los cuestionamientos contra Soto Reyes generan inestabilidad y afectan, de esta manera, al país.

“Hoy más que nunca necesitamos estabilidad. No podemos estar pensando en censurar al presidente del Congreso a cada momento. En este momento tenemos que meditar, apoyar y respaldar, no pensando en la clase política, pensando en el país”, manifestó.

Cabe recordar que el actual presidente del Congreso elegido el 26 de julio como titular de la Mesa Directiva logró, un par de días antes de su victoria, que el Poder Judicial archive un proceso en su contra por presunta estafa gracias a una ley que recorta los plazos para contabilizar la prescripción de diversos delitos.

A esto se suman críticas en su contra por la contratación de la hermana de la madre de su hijo dentro de su despacho, y sus vínculos con diversos procesos pendientes en el Ministerio Público.

César Acuña reiteró su apoyo a Alejandro Soto, de quien dijo que se pondrá a disposición de la Comisión de Ética para que sea investigado por estos cuestionamientos, y resaltó que el legislador no haya sido sentenciado.

“No me estoy oponiendo a que los medios investiguen. Tienen que cumplir su función, investigar y demostrar lo que ustedes comunican. No me opongo. Sigan investigando, pero hasta ahora, que yo sepa, el presidente del Congreso no tiene ninguna sentencia. Hasta ahora son comentarios en base a investigaciones”, indicó el gobernador de La Libertad.