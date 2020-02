El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, presentó este jueves a los 22 virtuales congresistas de su agrupación, un día antes de que reciban sus credenciales como nuevos parlamentarios de manos del Jurado Nacional de Elecciones. Entre ellos se encontraron al menos dos legisladores sobre los que pesan cuestionamientos: Humberto Acuña y Luis Valdez.

César Acuña aseguró que ambos deberán aclarar sus casos ante las autoridades que correspondan. Su hermano, Humberto Acuña, enfrenta una investigación preliminar de la fiscalía por el Caso Olmos. En tanto, Luis Valdez registra 156 comunicaciones con investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, como reveló El Comercio ayer (miércoles 26).

“Ellos [Humberto Acuña y Luis Valdez] tienen que aclarar su situación en el ámbito que corresponda […] [En APP] vamos a colaborar con toda investigación que venga. Vamos a demostrar que ningún miembro de APP está en actos de corrupción. Denuncias en la fiscalía hay todos los días. Pero en el Poder Judicial vamos a demostrar que no es cierto lo que dicen. Apoyaremos todo tipo de investigación, sea a quien sea”, dijo.

Humberto Acuña también se pronunció y volvió a defenderse de la investigación en su contra. El virtual congresista y exgobernador regional de Lambayeque aseguró que no ha recibido dinero de la empresa Odebrecht.

“Nosotros vamos a responder ante las autoridades las veces que sean necesarias […] Mi gestión como gobernador en el proyecto Olmos fue totalmente transparente y abierta. Jamás he recibido dinero de Odebrecht ni he estado metido en el tema de los codinomes. Nuestras acciones han sido totalmente públicas. No hubo gestiones debajo de la mesa y estamos dispuestos a participar y aclarar en las instancias que nos convoquen”, dijo.

La fiscalía investiga a Humberto Acuña de manera preliminar por el presunto delito de colusión.

Las pesquisas están a cargo del equipo especial del Ministerio Público del Caso Lava Jato, que indaga presuntas irregularidades en la primera fase del proyecto de irrigación Olmos.

En tanto, Luis Valdez reiteró que el amplio registro de comunicaciones con el expresidente del CNM Orlando Velásquez responde a una relación de amistad.

“En mi trayectoria, nunca he tenido un proceso judicial por corrupción […] las llamadas telefónicas obedecen a una relación amical con un señor [Orlando Velásquez] que ha sido la máxima autoridad de la Universidad Nacional de Trujillo. Yo tengo una relación personal con él y su familia, como es de público conocimiento. Tengo relación con muchas autoridades, relaciones amicales y profesionales que son totalmente públicas y transparentes. Que se investigue, pero no se pueden manchar trayectorias”, dijo.

Registro de comunicaciones entre Luis Valdez y Orlando Velásquez, expresidente del desaparecido CNM.

En otro momento, César Acuña anunció que el primer proyecto de ley que presentará la virtual bancada de APP al próximo Congreso tratará sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

— Reforma política —

En otro momento, el virtual congresista Omar Chehade informó que la futura bancada de APP respalda la realización de elecciones primarias abiertas y la eliminación del voto preferencial en las próximas elecciones generales.

Con las elecciones primarias abiertas, la ciudadanía en general puede participar en la elección de los candidatos de los partidos políticos, sin la obligación de ser militante.

Las primarias abiertas y la eliminación del voto preferencial fueron propuestas que presentó el Ejecutivo al anterior Congreso de la República, como parte de la reforma política.

— Conformación de la Mesa Directiva —

Por otro lado, APP informó que aún no define qué congresista integrará la lista multipartidaria que postulará a la Mesa Directiva del Congreso. La lista estará conformada por congresistas de Acción Popular, APP, Podemos Perú y Somos Perú (uno por bancada).

Hasta el momento, solo Acción Popular y Somos Perú han anunciado a sus congresistas que integrarán la nómina. Por Acción Popular, el virtual congresista Manuel Merino postulará a la presidencia, mientras que por Somos Perú, Guillermo Aliaga buscará la segunda vicepresidencia.

El vocero de la virtual bancada de APP, Fernando Meléndez, dijo a El Comercio que, en su opinión, sería una buena opción que su grupo vote por una congresista mujer para el cargo. Agregó que la decisión se tomará de manera democrática, con la participación de los 22 virtuales parlamentarios.