El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se ha enfrascado en una nueva discusión pública, esta vez con integrantes de la bancada de su propio partido político.

“En cuanto al general Chiabra y a la señora Echaíz, son personas independientes, no son del partido. Tienen libertad de actuar, no los vamos a presionar. Ellos creen en la vacancia, ese es su pensamiento, ellos sabrán por qué lo dicen. Si fueran del partido, los expulso mañana, pero no lo son”, dijo el miércoles en conferencia de prensa.

Los comentarios de Acuña incomodaron a los legisladores aludidos, quienes votaron a favor de la admisión de la moción de vacancia presidencial.

“Respetos guardan respetos. [...] Si te dice públicamente que si fueran militantes los hubiera expulsado, ¿cuál es el mensaje?”, dijo Chiabra el jueves a Exitosa.

El general en retiro del Ejército y la exfiscal de la Nación no se han alineado con sus votos a APP en otras votaciones. En agosto pasado, la bancada se opuso a una comisión parlamentaria que iba a investigar el proceso de las elecciones de este año, pero ambos votaron a favor.

Ese mismo mes, APP le entregó el voto de confianza al Gabinete que lideró Guido Bellido, aunque Chiabra y Echaíz se opusieron.

La parlamentaria indicó el jueves a este Diario: “A las expresiones del ingeniero Acuña no les encuentro sentido, porque fui invitada a participar en su lista congresal como independiente y con el compromiso de que se respetaría esa independencia. Y así ha venido siendo”.

Echaíz agregó que lamentaba las palabras del líder de Alianza para el Progreso. “[Estas] no guardan relación con los principios democráticos y desconocen las libertades de los parlamentarios, situación que indudablemente evaluaré con la serenidad que corresponde”.

Consultada respecto a si evalúa renunciar a la bancada, respondió: “Vamos a ver qué pasa en los días que vienen”.

En junio, Echaíz participó en las conferencias de un grupo que solicitó una auditoría internacional a los resultados de la segunda vuelta electoral de este año, a pesar de que el partido de Acuña pedía que se esperasen “las conclusiones del JNE”.

Por otro lado, el secretario general de APP, Luis Valdez, comentó a El Comercio que las afirmaciones de César Acuña han sido malinterpretadas.

Aclaró que si hay un militante que no cumple los acuerdos del partido, incurre en falta grave, pero que Chiabra no es del partido. “Si hay dudas, debe conversar directamente con él, no generar ningún tipo de incomodidad a nivel mediático. Su expresión [de Chiabra] ha sido, digamos, un poco irrespetuosa con el partido”, aseveró Valdez.

En un comunicado difundido anoche en redes sociales, el partido expresó que “cualquier desentendimiento termina aquí” y que el respeto por Chiabra y Echaíz “se mantiene intacto”.

APP es la tercera bancada con mayor índice de fraccionamiento en las votaciones debido a las posturas de Chiabra y Echaíz, detrás de Perú Libre y el ya separado grupo que formaron Somos Perú y el Partido Morado, según una medición realizada por EC Data, con base en 132 votaciones.

