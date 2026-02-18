César Acuña sobre candidatura de su hermano a la presidencia del Congreso: “No lo voy a apoyar”

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que no respaldará la candidatura de su hermano, Héctor Acuña, a la Mesa Directiva del Congreso de la República, cuyo titular asumirá la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

“Yo no voy a apoyar la candidatura de mi hermano. Que quede claro. No vayan a estar pensando que hay un interés familiar”, declaró.

En ese sentido, sostuvo que su agrupación política evaluará a los postulantes antes de fijar una posición. “Nosotros vamos a evaluar a los dos o tres que postulan. Ningún miembro de APP va a postular a la mesa más aún sabiendo que va a ser presidente del Perú. No interesa a APP, no tiene ningún interés en presidir la mesa”, indicó.

Para la elección de la nueva Mesa Directiva se han presentado cuatro listas. Una de ellas es encabezada por Héctor Acuña (Honor y Democracia), mientras que las otras tres son lideradas por María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar Zelada (Perú Libre).

El proceso de elección se inició tras la censura de José Jerí, quien había asumido la Presidencia de la República de manera transitoria en octubre, luego de la salida de Dina Boluarte.

El Congreso aprobó siete mociones de censura en su contra, motivadas principalmente por reuniones que sostuvo con empresarios chinos en diciembre del 2025 y enero del 2026. Estos encuentros generaron cuestionamientos sobre su idoneidad ética y política, así como sospechas de posibles irregularidades e inconducta funcional.

Además, Jerí afrontaba denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y contratación irregular, así como una investigación por presunta violación sexual que posteriormente fue archivada. El exmandatario negó haber cometido delito alguno y sostuvo que acudir con capucha a un restaurante junto a ministros fue un “error”. En paralelo, la Fiscalía de la Nación inició diligencias en distintos lugares vinculados al caso.

La elección de la nueva Mesa Directiva definirá quién asumirá la jefatura del Estado en el actual contexto de transición política.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR