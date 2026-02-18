César Acuña sobre candidatura de su hermano a la presidencia del Congreso: “No lo voy a apoyar”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

APP no respaldará candidatura de Héctor Acuña a la Mesa Directiva. (Foto: Facebook / Héctor Acuña)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que no respaldará la candidatura de su hermano, Héctor Acuña, a la Mesa Directiva del Congreso de la República, cuyo titular asumirá la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

