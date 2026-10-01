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El titular del Interior, César Astudillo, permanecerá en el cargo. La moción de censura en su contra perdió fuerza en los últimos días. Foto: Congreso
El titular del Interior, César Astudillo, permanecerá en el cargo. La moción de censura en su contra perdió fuerza en los últimos días. Foto: Congreso
Por Martín Calderón

La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, ya tenía un camino trazado para este jueves 1 de octubre. La Junta de Portavoces había acordado tres horas de debate en el pleno de la Cámara de Diputados y, después, una votación que requería 66 votos para sacarlo del cargo. No obstante, terminó sin llegar a ese punto.

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